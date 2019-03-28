«Ленэнерго» прогнало тьму из сердца Петербурга. Электричество вернулось в дома Центрального района
Электроснабжение десяти домов в районе 7-й Советской улицы восстановлено. Во мрак их погружало нарушение на кабельной линии.
Как сообщили «Фонтанке» в «Ленэнерго», с 19:35 четверга, 28 марта, все потребители получают электроэнергию в полном объеме.
Ранее стало известно, что компания ведет восстановительные работы в районе Суворовского проспекта.
Без освещения жители сидели с 18.00, причиной было технологическое нарушение на кабельной линии 6 кВ.
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