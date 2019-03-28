Закрыто и очень закрыто. «ЕдРо» подберет кандидатов в муниципалы, не помешав Беглову

В Петербурге «Единая Россия» проведёт муниципальные праймериз на две недели позже, чем по всей России. Выбирать провластных кандидатов будут закрыто и очень закрыто.

Михаил Терещенко/ТАСС

Петербургская «Единая Россия» получила разрешение московского руководства отсрочить процедуру предварительного голосования для отбора кандидатов на муниципальные выборы. Если по всей России праймериз пройдут в конце мая, то в Петербурге их назначили на 16 июня. Среди причин переноса называют и желание отпраздновать день города, и не дать проигравшим праймериз действующим муниципальным депутатам в сердцах отдать свою подпись не по сценарию партии, обещавшей поддержать Александра Беглова.

Генеральный совет партии «Единая Россия» сделал исключение для процедуры предварительного голосования в трех городах: Москве, Севастополе и Санкт-Петербурге. Севастополю позволили провести предварительные выборы раньше, москвичам разрешили отойти от формата открытых праймериз (когда и кандидатом, и избирателем может стать даже не член партии). Петербургу же можно и изменить модель, и передвинуть сроки: с 26 мая на 16 июня.

Газета «Коммерсант» 21 марта описывая итоги заседания президиума Генсовета отмечала, что в качестве объяснения для переноса даты партийцы ссылались на то, что 27 мая в Петербурге отмечают день города. Якобы праздник может помешать явке на праймериз. Объяснение смотрелось бы логичным, признают источники «Фонтанки» в партии, если бы одновременно единороссы не попросили закрыть муниципальные праймериз от посторонних и разрешить проведение их по так называемым третьей (голосуют и члены партии, и привлеченные ими общественники) и четвертой моделям (голосуют только единороссы).

Желание сделать процедуру предварительного голосования закрытой понятно: в нескольких районах города у «ЕдРа» уже не один год тянутся конфликты между собой. О необходимости ручного регулирования действий партии на петербургских муниципальных выборах говорил «Фонтанке» и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя итоги выборов в Усть-Илимске. По информации «Фонтанки», по итогам инспекции Петербурга со стороны партийного руководства и представителей Администрации президента районным городским администрациям и провластным муниципальным депутатам поручено составить совместные списки кандидатов и сдать их на проверку в Москву. Как минимум в двух районах это поручение уже выполнено.







Как говорят в партии, решение, по какой модели ( закрытой или самой закрытой ) в каком муниципалитете проводить предварительное голосование, уже принято. Но дать список и объяснение, какой логикой пользовались единороссы при его составлении, их руководители не смогли. Лидер фракции «Единой России» Александр Тетердинко пообещал «Фонтанке», что список распределения муниципалитетов и моделей будет скоро опубликован на партийном сайте.

«Решения действительно еще не везде приняты. Но в Выборгском, например, уже определились, что будут устраивать голосование с привлечением дружественных общественных организаций – там выстроена схема у главы района, все с «Единой Россией» дружат и кого надо выберут. А в Петроградском, например, по-другому: дружественных организаций не нашлось, в итоге выбрали закрытую модель, это значит, что праймериз пройдут по сути в одном кабинете, где всем просто раздадут заранее согласованный список. Это все больше видимость, чем голосование», – объяснил «Фонтанке» один из партийцев.

Еще несколько собеседников сообщили, что пока до них не доводили никаких решений, другой источник в партии заметил, что подконтрольным ему муниципалам-единороссам поручили сообщить в региональное отделение, по какой модели они готовы или хотели бы провести праймериз.

По мнению собеседников «Фонтанки», официальное объяснение переносов срока проведения предварительного голосования не совсем соответствует действительности. «Тут стоит открыть календарь и смотреть на даты: 5 июня Законодательное собрание Петербурга объявит губернаторские выборы. Чтобы зарегистрироваться кандидатом, нужно собрать подписи 160 муниципальных депутатов из двух третей всех муниципальных образований. И технологам Беглова, если он идет на выборы, нужно не просто собрать эти подписи, а сделать так, чтобы фильтр прошли только те кандидаты, которых они согласовали», – объясняет источник в партии. По его словам, если бы праймериз проходили, как и по всей стране, 26 мая, то уже 28-го половина муниципальных депутатов узнали бы, что они больше не достойны поддержки «Единой России», разочаровались бы и отдали свои подписи оппозиционному кандидату в губернаторы. «Здесь же все четко: 5 июня объявляются выборы, например, уже 6-го Беглов регистрирует свое желание идти на них, за следующие дни ему и его спарринг партнерам собирают муниципальный фильтр. А потом те, кто отработал как надо для нужд Смольного, могут спокойно праймериз и проиграть», – заключает он.

Другой собеседник «Фонтанки» в подтверждении этой версии добавил, что уже сейчас в нескольких районах муниципальным депутатам было сказано подготовить и сдать документы для оформления и заверения подписи в поддержку нужных кандидатов.

В руководстве партии опровергают подобное развитие сюжета: «Может кто-то и поддержит оппозиционного кандидата, но сможет ли такой кандидат набрать сторонников в 2/3 муниципалитетов? Это же колоссальный объем. Нет, конечно, мы не пользовались такой логикой», – сообщил «Фонтанке» собеседник в московском руководстве партии.

Лидер фракции «Единой России» в ЗакСе Александр Тетердинко заверил «Фонтанку», что решение перенести праймериз с конца мая на 16 июня связано с желанием провести предварительный отбор кандидатов ближе к избирательной кампании. Связи с прохождением муниципального фильтра кандидатом от власти, по словам Тетердинко, никакой нет.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»