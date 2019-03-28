Анонимные шантажисты снова опустошили «Континент». Торгово-развлекательный центр на Байконурской эвакуирован

Угрозы от неизвестных снова привели к эвакуации торгово-развлекательного комплекса «Континент». Людей вывели из ТРК на улице Байконурской в Приморском районе Петербурга вечером 28 марта.

«Континенты», расположенные в разных частях города, «минируются» каждый день по звонку. Шантажисты пунктуальны – для дела они выбирают вечерний час пик и пользуются IP-телефонией с адресом, зарегистрированным в Великобритании.

Накануне полиция осмотрела 15 торговых центров. 11 из них было эвакуировано. В общей сложности на улице оказались более 9 тысяч человек. Кроме этого были проверены 69 станций метро.





