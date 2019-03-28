18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +9
$ 64.80р
72.89р
21:33 28.03.2019
Расширенный поиск

Город
28.03.2019 19:24
Печать

Муринский, Пионерский, Ладожский парки и ряд скверов благоустроят за 227 млн рублей

 

Смольный ищет подрядчиков для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» трех парков и 14 скверов. На облагораживание зеленых зон правительство готово потратить более 227 млн рублей. Информация об этом 28 марта появилась на сайте госзакупок.

Комитет по благоустройству объявил конкурс на ремонт Пионерского парка в Калининском районе города. За 19,4 млн рублей подрядчику предстоит отремонтировать газоны и набивное покрытие дорожек. Кроме того, в парке появятся детский игровой комплекс в виде крепости, качели, гимнастическая сетка и тренажеры.

В рамках второго контракта, за 39,9 млн рублей, благоустроят улицу Типанова и более 2,5 км сквера, который протянулся вдоль проспекта Юрия Гагарина от Бассейной улицы до Ленсовета. На участке посадят деревья, кустарники, разобьют клумбы, установят урны, декоративные металлические конструкции и игровые комплексы для юных петербуржцев.



В аналогичную сумму обойдется обустройство участка Муринского парка между проспектами Культуры и Гражданским. Подрядчик должен установить 60 садово-парковых диванов, высадить зелень, разместить песочный дворик и детские комплексы.

Приведение в порядок Ладожского парка между проспектами Косыгина и Энтузиастов, сквера около дома номер 9 по улице Передовиков обойдется в 35,8 млн рублей. Бульвар на улице Карла Маркса, сквер Кирова на улице Осокиной, Верхний сквер между Зеленогорским шоссе, проспектом Ленина и Привокзальной улицей и зеленую зону восточнее дома номер 18 по улице Токарева обновят за 26 млн рублей. Также предполагается благоустройство сада Крупской и трех скверов на улице Крыленко за 25,1 млн рублей. Пионерский сад, бульвар на Долгоозёрной улице отремонтируют за 19,6 млн рублей. Бульвар Красных Зорь обойдется бюджету в 21,5 млн рублей.

Все работы должны быть выполнены до конца августа 2019 года.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
28.03.2019 19:14

Новый рекорд от ГК «КВС»

С начала 2019 года идет активное заселение 3 очереди ЖК «Новое Сертолово». По статистике ГК «КВС» 97% собственников приняли квартиры без замечаний.
ООО «Терминал-Ресурс»
28.03.2019 18:00

Выбрать квартиру на Царскосельских холмах? Александр Сергеевич одобряет!

Собираетесь приобретать новое жильё? Рассматриваете варианты с улучшенной планировкой? Ищете дом, построенный из качественных материалов по современным технологиям?
«Петербургская Недвижимость»
28.03.2019 17:26

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Чистое небо»

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в корпусе № 8.5, а также в новых секциях корпусов 7.4 и 8.1 ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Стоимость квартир начинается от 2,5 млн рублей
ПАО «Группа ЛСР»
28.03.2019 17:00

Старт продаж нового паркинга в «Шуваловском»: купи со скидкой 40 000 рублей!*

Отличная новость для жителей жилого комплекса «Шуваловский»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в новом паркинге! Поторопитесь забронировать дом для своего автомобиля со скидкой 40 000 рублей*
СК «Полис Групп»
28.03.2019 15:13

Дома 3 очереди ЖК «Полис на Комендантском» аккредитованы еще одним банком

Сбербанк аккредитовал пять домов 3-ей очереди жилого комплекса «Полис на Комендантском» - дома № 8-13 – в рамках ипотечных программ. Ставки по кредитам на новостройки начинаются от 8,5%
https://pixabay.com
28.03.2019 13:42

Непунктуальный пациент

Сможет ли пациент получить врачебную помощь в случае, если опоздал на прием к врачу в назначенное ему время, рассказывают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Мария Рижская и Елена Парасоцкая
28.03.2019 13:27

ЖК «Славянка»: готовность 70%

Строительство ЖК «Славянка» в одноимённом микрорайоне на юге Санкт-Петербурга близится к завершению
ГК «Эталон»
28.03.2019 12:47

Три банка аккредитовали по программе военной ипотеки корпус 4.11 квартала «Галактика»

Сразу три банка - ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО Банк «ФК Открытие» - аккредитовали по программе «Военная ипотека» корпус 4.11 квартала «Галактика», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала
«Аквилон Инвест»
28.03.2019 11:18

«Аквилон Инвест» представит на Ярмарке Недвижимости новый стандарт жилого строительства

С 29 по 31 марта 2019 года в «Экспофоруме» пройдет традиционная Ярмарка Недвижимости.
LEGENDA Intelligent Development
28.03.2019 10:16

Покупатели LEGENDA BUSINESS: «Заботливый родитель»

Мы уже рассказали о двух типах покупателей жилья бизнес-класса по версии компании LEGENDA: «тренди хантере» и «опытном бизнес-потребителе». На очереди «заботливые родители», которые приобретают квартиру не для себя, а для своих детей.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
27.03.2019 17:00

Новоселы осваивают "умный" дом в Шушарах

В начале марта СК «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию не совсем обычное жилое здание на ул. Валдайской, 1/1. Собственникам, которые сейчас получают ключи от новеньких квартир, повезло: они будут жить в доме, где все устроено "по уму".
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
27.03.2019 14:56

«Петербургская Недвижимость»: спрос на квартиры в новостройках остается высоким

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в первом квартале 2019 года спрос на первичном рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти составит около 1 млн кв. м.