Муринский, Пионерский, Ладожский парки и ряд скверов благоустроят за 227 млн рублей

Смольный ищет подрядчиков для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» трех парков и 14 скверов. На облагораживание зеленых зон правительство готово потратить более 227 млн рублей. Информация об этом 28 марта появилась на сайте госзакупок.

Комитет по благоустройству объявил конкурс на ремонт Пионерского парка в Калининском районе города. За 19,4 млн рублей подрядчику предстоит отремонтировать газоны и набивное покрытие дорожек. Кроме того, в парке появятся детский игровой комплекс в виде крепости, качели, гимнастическая сетка и тренажеры.

В рамках второго контракта, за 39,9 млн рублей, благоустроят улицу Типанова и более 2,5 км сквера, который протянулся вдоль проспекта Юрия Гагарина от Бассейной улицы до Ленсовета. На участке посадят деревья, кустарники, разобьют клумбы, установят урны, декоративные металлические конструкции и игровые комплексы для юных петербуржцев.







В аналогичную сумму обойдется обустройство участка Муринского парка между проспектами Культуры и Гражданским. Подрядчик должен установить 60 садово-парковых диванов, высадить зелень, разместить песочный дворик и детские комплексы.

Приведение в порядок Ладожского парка между проспектами Косыгина и Энтузиастов, сквера около дома номер 9 по улице Передовиков обойдется в 35,8 млн рублей. Бульвар на улице Карла Маркса, сквер Кирова на улице Осокиной, Верхний сквер между Зеленогорским шоссе, проспектом Ленина и Привокзальной улицей и зеленую зону восточнее дома номер 18 по улице Токарева обновят за 26 млн рублей. Также предполагается благоустройство сада Крупской и трех скверов на улице Крыленко за 25,1 млн рублей. Пионерский сад, бульвар на Долгоозёрной улице отремонтируют за 19,6 млн рублей. Бульвар Красных Зорь обойдется бюджету в 21,5 млн рублей.

Все работы должны быть выполнены до конца августа 2019 года.