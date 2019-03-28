Росстат выяснил, где лучше всего получать зарплату в 2019 году

Самая высокая зарплата в стране у тех, кто занимается добычей полезных ископаемых. Следом по доходности для наемного работника идут финансовые учреждения и телеком, таковы данные Росстата, которыми в четверг, 28 марта, делится RT.

Статистическая выборка дает представление о видах экономической деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по стране по итогам января 2019 года.

79,4 тысячи рублей — среднемесячная зарплата у россиян, добывающих полезные ископаемые и их коллег. В банковской и страховой сфере зарплаты в среднем равны 77,3 тысячи рублей, а в сфере информации и связи — 66,2 тысячи.







В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение. Зарплаты в этих областях варьируются от 46,9 тысячи рублей до 61,2 тысячи. Меньше всего получают работники гостиничной сферы – 27,2 тысячи рублей. Сравнимые деньги — у трудящихся на предприятиях общественного питания.

При этом права работников защищены слабо.

В Петербурге, как следует из данных опроса, опубликованного «Фонтанкой» накануне, 27 марта, всего 12% работников увольнялись по собственному желанию и целых 45% горожан имеют опыт увольнения по статье.

Что касается средней зарплаты по стране, на конец февраля этого года она составила, согласно данным Росстата, 43 тысячи рублей. Это на целых 6% больше, чем ровно год назад.

Причем если в январе этого года скорость официально зафиксированного роста зарплат составляла 1,1% , то в феврале уже 0,7%.

Напомним, правительство России обещает рост пенсий в размере до 20% от средней зарплаты — после принятия в этом году закона об индивидуальном капитале.