Центр Петербурга поглотила тьма. Без света вечер проводят жители десяти домов

Жильцы десяти домов в центре Петербурга погрузились во мрак вечером 28 марта. Об отсутствии электричества в районе 7-й Советской «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, свет пропал около 18.00.

В пресс-службе Ленэнерго корреспонденту подтвердили информацию. В данный момент восстановительные работы ведутся в районе Суворовского проспекта в Центральном районе. Технологическое нарушение уже нашли на кабельной линии 6 кВ. В скором времени электроснабжение обещают восстановить.





