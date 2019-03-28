На «Скандинавии» капитально отремонтируют два моста: на один уйдет полгода, на второй – больше двух лет

Госэкспертиза одобрила проекты капитального ремонта двух мостов на трассе А-181 «Скандинавия». Речь идет о переправах через реки Перовка и Вуокса. Причем на последнем работы продлятся более двух с половиной лет.

Как сообщает 28 марта пресс-служба Главгосэкспертизы России, петербургский филиал ведомства рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение капремонта двух мостов, расположенных на дороге Выборг — Светогорск, которая в 2017 году вошла в состав федеральной трассы «Скандинавия». Специалисты также проверили достоверность определения сметной стоимости работ. В результате были выданы положительные заключения.

Длина моста через Перовку вместе с подходами к нему составляет 116,84 метра. Сейчас на этом участке дороги есть трещины и следы ямочного ремонта, дорожное покрытие волнообразное, а колеи в глубину достигают двух сантиметров. В ходе ремонта планируется снять дополнительные слои асфальта, привести в нормальное состояние схемы водоотвода на мосту и переделать конструкции сопряжения моста с насыпями подходов. Работы должны продлиться 6,5 месяцев.







Мост через Вуоксу расположен в поселке Лесогорский недалеко от Светогорска. На сегодняшний момент дорога там не соответствует нормативным требованиям. Из-за низкого качества вяжущего материала и несоблюдения технологии строительства и ремонта на дорожном покрытии образовались дефекты. В ходе реконструкции там также установят новое пролетное строение, новые опоры, конструкции сопряжений моста с насыпями подходов и конструкции укреплений. А чтобы во время паводка низ пролета находился над уровнем воды, поднимут отметки продольного профиля моста. Здесь уже планируется, что работы продлятся 31,5 месяц.

Финансировать ремонт будут из федерального бюджета. Генеральным проектировщикм выступило ООО «МостПроект».