18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +9
$ 64.80р
72.89р
21:33 28.03.2019
Расширенный поиск

Авто
28.03.2019 19:04
Печать

На «Скандинавии» капитально отремонтируют два моста: на один уйдет полгода, на второй – больше двух лет

 

Госэкспертиза одобрила проекты капитального ремонта двух мостов на трассе А-181 «Скандинавия». Речь идет о переправах через реки Перовка и Вуокса. Причем на последнем работы продлятся более двух с половиной лет.

Как сообщает 28 марта пресс-служба Главгосэкспертизы России, петербургский филиал ведомства рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение капремонта двух мостов, расположенных на дороге Выборг — Светогорск, которая в 2017 году вошла в состав федеральной трассы «Скандинавия». Специалисты также проверили достоверность определения сметной стоимости работ. В результате были выданы положительные заключения.

Длина моста через Перовку вместе с подходами к нему составляет 116,84 метра. Сейчас на этом участке дороги есть трещины и следы ямочного ремонта, дорожное покрытие волнообразное, а колеи в глубину достигают двух сантиметров. В ходе ремонта планируется снять дополнительные слои асфальта, привести в нормальное состояние схемы водоотвода на мосту и переделать конструкции сопряжения моста с насыпями подходов. Работы должны продлиться 6,5 месяцев.



Мост через Вуоксу расположен в поселке Лесогорский недалеко от Светогорска. На сегодняшний момент дорога там не соответствует нормативным требованиям. Из-за низкого качества вяжущего материала и несоблюдения технологии строительства и ремонта на дорожном покрытии образовались дефекты. В ходе реконструкции там также установят новое пролетное строение, новые опоры, конструкции сопряжений моста с насыпями подходов и конструкции укреплений. А чтобы во время паводка низ пролета находился над уровнем воды, поднимут отметки продольного профиля моста. Здесь уже планируется, что работы продлятся 31,5 месяц.

Финансировать ремонт будут из федерального бюджета. Генеральным проектировщикм выступило ООО «МостПроект».

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
28.03.2019 19:14

Новый рекорд от ГК «КВС»

С начала 2019 года идет активное заселение 3 очереди ЖК «Новое Сертолово». По статистике ГК «КВС» 97% собственников приняли квартиры без замечаний.
ООО «Терминал-Ресурс»
28.03.2019 18:00

Выбрать квартиру на Царскосельских холмах? Александр Сергеевич одобряет!

Собираетесь приобретать новое жильё? Рассматриваете варианты с улучшенной планировкой? Ищете дом, построенный из качественных материалов по современным технологиям?
«Петербургская Недвижимость»
28.03.2019 17:26

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Чистое небо»

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в корпусе № 8.5, а также в новых секциях корпусов 7.4 и 8.1 ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Стоимость квартир начинается от 2,5 млн рублей
ПАО «Группа ЛСР»
28.03.2019 17:00

Старт продаж нового паркинга в «Шуваловском»: купи со скидкой 40 000 рублей!*

Отличная новость для жителей жилого комплекса «Шуваловский»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в новом паркинге! Поторопитесь забронировать дом для своего автомобиля со скидкой 40 000 рублей*
СК «Полис Групп»
28.03.2019 15:13

Дома 3 очереди ЖК «Полис на Комендантском» аккредитованы еще одним банком

Сбербанк аккредитовал пять домов 3-ей очереди жилого комплекса «Полис на Комендантском» - дома № 8-13 – в рамках ипотечных программ. Ставки по кредитам на новостройки начинаются от 8,5%
https://pixabay.com
28.03.2019 13:42

Непунктуальный пациент

Сможет ли пациент получить врачебную помощь в случае, если опоздал на прием к врачу в назначенное ему время, рассказывают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Мария Рижская и Елена Парасоцкая
28.03.2019 13:27

ЖК «Славянка»: готовность 70%

Строительство ЖК «Славянка» в одноимённом микрорайоне на юге Санкт-Петербурга близится к завершению
ГК «Эталон»
28.03.2019 12:47

Три банка аккредитовали по программе военной ипотеки корпус 4.11 квартала «Галактика»

Сразу три банка - ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО Банк «ФК Открытие» - аккредитовали по программе «Военная ипотека» корпус 4.11 квартала «Галактика», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала
«Аквилон Инвест»
28.03.2019 11:18

«Аквилон Инвест» представит на Ярмарке Недвижимости новый стандарт жилого строительства

С 29 по 31 марта 2019 года в «Экспофоруме» пройдет традиционная Ярмарка Недвижимости.
LEGENDA Intelligent Development
28.03.2019 10:16

Покупатели LEGENDA BUSINESS: «Заботливый родитель»

Мы уже рассказали о двух типах покупателей жилья бизнес-класса по версии компании LEGENDA: «тренди хантере» и «опытном бизнес-потребителе». На очереди «заботливые родители», которые приобретают квартиру не для себя, а для своих детей.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
27.03.2019 17:00

Новоселы осваивают "умный" дом в Шушарах

В начале марта СК «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию не совсем обычное жилое здание на ул. Валдайской, 1/1. Собственникам, которые сейчас получают ключи от новеньких квартир, повезло: они будут жить в доме, где все устроено "по уму".
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
27.03.2019 14:56

«Петербургская Недвижимость»: спрос на квартиры в новостройках остается высоким

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в первом квартале 2019 года спрос на первичном рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти составит около 1 млн кв. м.