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29.03.2019 12:00
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Перспективы развития рынка недвижимости во Всеволожском районе

Ликвидность жилья во Всеволожском районе: может ли вложение в новостройки быть выгодным?

Перспективы развития рынка недвижимости во Всеволожском районе

ГК «Запстрой»

Вклады в недвижимость привлекают многих инвесторов. Даже в случае приобретения жилья для жизни или для сдачи в аренду, важным преимуществом будет возможное увеличение стоимости квартиры в будущем. Недвижимость – это в том числе и  долгосрочная инвестиция.

Если вы хотите инвестировать деньги в недвижимость, обратите внимание на следующие рекомендации:

Лучше выбрать квартиру в строящемся доме. Обращайте внимание на объекты, продажи в которых недавно стартовали. При завершении строительства цена квартиры может вырасти в на 30-40%.

Выбирайте благоустроенный жилой комплекс в районе с развитой инфраструктурой. Квартиры в таком объекте обычно пользуются большой популярностью. 



Важна транспортная доступность, например, близость к станции метро или выезд на КАД.

Выбирайте ликвидные планировки. Студии и однокомнатные квартиры – ходовой продукт.

Выбирайте надежного застройщика. Обратите внимание на то, сколько лет компания работает на рынке, сколько объектов уже сдано и выполнял ли застройщик обязательства по сроку сдачи.

Оцените несколько жилых комплексов в выбранной вами локации. Сравните сроки сдачи, цены и их динамику, темпы строительства, инфраструктуру, количество выкупленных квартир, компетентность застройщика.

Важно понимать, что уже через несколько лет районы, которые сейчас похожи на большую стройку, могут превратиться в сформированные жилые кварталы. Вся недостающая инфраструктура появится, а вместе с ней поднимется спрос на квартиры и цены.

Одним из перспективных районов для инвестирования становится Всеволожский район, в частности квартал «Западное Мурино». В последние годы стоимость квартир в новостройках стабильно увеличивается. По данным аналитики BN.ru за последние 2 года цена на кв. метр выросла на 16%. Поэтому можно ожидать увеличения стоимости жилья и в дальнейшем. 

На цены будут влиять несколько факторов:

Внесение изменений в 214 ФЗ. С 1 июля 2019 года девелоперы смогут привлекать деньги покупателей только на специальные счета. Постепенно произойдет полный переход от долевого строительства к проектному.

Повышение спроса на готовые квартиры, в том числе и для арендного бизнеса (сдача квартир в аренду). Это связано с уменьшением объемов вводимого в эксплуатацию жилья из-за ухода мелких и средних игроков рынка.

Если вы рассчитываете на пассивный доход от сдачи квартиры в аренду, необходимо учесть, что по нашим данным арендная плата на квартиры во Всеволожском районе стабилизировалась и последний год остается примерно на одном уровне. Квартиру-студию сейчас можно сдать за 17 тысяч рублей в месяц, однокомнатную от 20 до 25 тысяч рублей в месяц.

Всеволожский район, а в частности микрорайон Западное Мурино является одной из интересных локаций для инвестиций в Санкт-Петербурге и Ленинградской области благодаря своей близости к метро «Девяткино». 

Застройщик ГК «Запстрой» предлагает доступные цены в ЖК «Мурино Парк». Жилой комплекс находится на начальных этапах строительства. 

ГК «Запстрой»

Основная отличительная черта ЖК «Мурино Парк» – большая придомовая территория. На ней застройщик организует зеленые зоны для прогулок и отдыха.

ЖК «Мурино Парк» расположен в пешей доступности от метро, за 7 минут можно добраться до выезда на КАД, а за 15 до ТРЦ. 

В ЖК предусмотрены все преимущества современного жилья: развитая инфраструктура, функциональные планировки, закрытая территория.

В квартале будет расположена игровая площадка длиной 30 метров для 6 разных возрастных групп.

В ЖК предусмотрен полузаглубленный паркинг на 100 мест. Его высота составит всего 2 метра. На крыше паркинга будут установлены спортивная площадка, веревочный парк и разнообразные тренажеры.

В «Мурино Парк» будет реализована концепция «двор без машин». Заезд на паркинг осуществляется со стороны улицы. Там же будут предусмотрены бесплатные парковочные зоны для гостей и жильцов жилого комплекса.

На цокольном этаже ЖК расположены коммерческие помещения. Подбор арендаторов будет осуществляться застройщиком. Это позволит сделать выборку арендаторов наиболее полезной для жильцов.

При строительстве используются экологичные материалы и современные технологии: двухкамерные стеклопакеты класса «А», лучевая коллекторная разводка, технология «теплый фасад».

В Мурино уже работают 8 детских садов и 2 школы. В районе множество кафе, магазинов, образовательных, спортивных и медицинских учреждений.

ГК «Запстрой» – застройщик, реализовавший уже 20 объектов различной сложности. 

На данный момент у застройщика находится в реализации еще 2 объекта в Мурино (ЖК «Муринские Высоты» и ЖК «Охтинская Дуга») а также  большая застройка в Гатчинском районе (ЖК «Ново-Антропшино»).

Компания выстраивает доверительные отношения с клиентами и сдавала объекты раньше запланированного срока в среднем на 10 месяцев.

Узнать подробнее о проекте можно на сайте компании: https://zapstroy.ru/

 

ЖК «Мурино Парк» – застройщик ООО «Оникс», проектная декларация на сайте https://zapstroy.ru/residentials/murino-park/

ЖК «Ново-Антропшино» дом 5 –застройщик ООО «СЗЛК», проектная декларация на сайте https://zapstroy.ru/residentials/

ЖК «Ново-Антропшино» дом 19 –застройщик ООО «Оникс», проектная декларация на сайте https://zapstroy.ru/residentials/

ЖК «Охтинская Дуга» – застройщик ООО «ЗАПСТРОЙ», проектная декларация на сайте https://zapstroy.ru/residentials/

ЖК «Муринские Высоты» – застройщик ООО «СЗЛК», проектная декларация на сайте https://zapstroy.ru/residentials/zhk-murinskie-vysoty

 

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