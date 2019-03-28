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Радован Караджич подал апелляцию на пожизненный приговор
Экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радован Караджич подал апелляцию на решение Гаагского суда о пожизненном заключении, говорится в заявлении Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ), сообшает РИА Новости.
«Президент Радован Караджич настоящим подает апелляцию... на пожизненный приговор, назначенный ему... 20 марта 2019 года», – говорится в заявлении.
Справка:
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич 20 марта был приговорен к пожизненному заключению по 10 пунктам обвинения из 11 за различные преступления в Боснии и Герцеговине против мусульман и хорватов в 1992-1995 годах. Тем самым Апелляционная палата МОМУТ ужесточила ему приговор 2016 года, когда бывшего лидера боснийских сербов признали виновным в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице и приговорили к 40 годам заключения. Приговор 2016 года оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал.