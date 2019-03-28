«Пилон» сбрасывают со счетов. Налоговая приостановила финансовые операции мастодонта дорожного строительства Петербурга

На фоне банкротного иска к ЗАО «Пилон» фискальная служба ограничила операции по его счетам. Под вопросом не только финансовое положение компании, но и вообще ее способность выполнять многомиллиардные обязательства перед городом и поставщиками.

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Банкротный иск к «Пилону» подан Федеральной налоговой службой 13 марта. Но это лишь верхушка айсберга. Для компании с ежегодной выручкой 9 млрд рублей требуемая сотня миллионов рублей – сущий пустяк. Если же анализировать другие претензии к «Пилону», становится понятно, что его положение куда плачевнее, чем говорят чиновники и руководство компании.

Операции по счетам компании налоговая последовательно блокирует сразу в четырех банках: Сбербанке, СМП, Газпромбанке и ВТБ. Последняя приостановка — 18 марта. Источники в финучреждениях поясняют: после такого требования владелец не может снять ни копейки. Исключение — выплата налогов.

Однако в компании пока не теряют оптимизма. На все вопросы корреспондента «Фонтанки» владелец «Пилона» Мевлуди Блиадзе ответил ёмко, уклонившись от каких-либо подробностей.

«Наше положение сложное, но далеко не безнадежное. Финансовая претензия к нам несущественная. Мы предпринимаем все меры, зависящие от нас, для исправления сложившейся ситуации, в том числе привлечение заемных средств. Попытаемся договориться с налоговой о рассрочке. Затраты на зарплаты, бензин и текущую деятельность? Отвечу так: пока справляемся», – сообщил Мевлуди Блиадзе.







Вера партнера в свои силы, возможно, и симпатична поставщикам «Пилона», но их собственных счетов не пополняет.

«Мы много лет поставляли «Пилону» топливо, и всегда было все нормально, но три месяца назад они перестали платить. Руководство не идет с нами на контакт, а когда мы пытаемся выяснить, в чем дело, нам передают, мол, мы плохие люди, потому что подали против них иск в арбитраж», – рассказывает «Фонтанке» Александр Володин, совладелец ООО «Нафта Северо-Запад». Это крупный поставщик топлива с миллиардным оборотом. Те пять миллионов, что задолжал им «Пилон», – деньги не большие, но очень нужные для фирмы. И то, что налоговая ограничила счета дорожников, не поднимает настроения Александру Володину. «Аналогичная проблема у нас с «Метростроем», но там хотя бы понятно, что происходит», – говорит он.

«Компаниям нашей группы они должны за поставку бетона и за аренду строительной техники», – рассказывает Сергей Новиков, гендиректор ПО «Возрождение». Сколько именно, не уточняет, но говорит, что речь идет о десятках миллионов рублей. «На наши вопросы они ничего не говорят, всячески уходят от ответа. Видимо, разговор уже будет продолжаться в суде», – говорит Сергей Новиков.

Но там ему придется встать в конец очень длинной очереди. В арбитраже уже рассматривается 44 дела – все требуют от «Пилона» денег, в общей сложности почти 300 млн рублей. Крупнейший из пока зарегистрированных исков — от поставщика нерудных стройматериалов АО «Лентехстром» – 38 млн рублей.

«Я разговаривал с руководством «Пилона». Да, проблемы есть, но все работы ведутся», – сообщил «Фонтанке» Вячеслав Урусов, глава Дирекции транспортного строительства, которое контролирует исполнение городских дорожных проектов. При этом в ведомстве подчеркивают, что все выполненные «Пилоном» работы оплачены.

Крупнейший из полученных в 2018 году заказов — реконструкция Лиговского путепровода — 3,6 млрд рублей. В этом году, по данным участников рынка, «Пилону» уже удалось получить подрядов еще на 1,2 млрд рублей.

Однако участники рынка сейчас задаются вопросом: каким же образом эта компания теперь будет продолжать работу? Ведь даже если поставить на паузу все выплаты по долгам и убедить сотрудников затянуть пояса потуже, «Пилону» каждый день требуются новые стройматериалы, топливо, нужно арендовать технику.

«Кроме нас ему топливо поставлял, к примеру, «Сити Бункер». Сейчас, насколько я знаю, они тоже прекратили поставки и требуют в суде даже больше денег, чем мы, — 12 млн рублей, – говорит Александр Володин. – Возможно, кто-то из мелких поставщиков, впечатлившись масштабом «Пилона», и будет ему сейчас что-то поставлять под обещание выплат через две недели, но, вообще-то, все на рынке уже знают про то, как обстоят дела».

Несмотря на свое сложное положение, «Пилон» продолжает активность на рынке. Как стало известно «Фонтанке», на днях по его жалобе были заблокированы два конкурса на капремонт городских мостов. Как говорят знакомые с ситуацией представители строительных компаний, изначально «Пилон» не собирался в них участвовать, и заказы должны были отойти «единственному поставщику». Однако после жалоб сценарий был нарушен.

В местном управлении Федеральной антимонопольной службы «Фонтанке» подтвердили, что претензии на эти конкурсы подавал именно «Пилон». Разумеется, это не добавило участникам рынка лояльности к терпящему бедствие флагману.

«Я ему по-человечески сочувствую. Все могут оказаться в такой ситуации, и выход можно найти всегда. Но все зависит от того, что на самом деле решил Мевлуди Блиадзе, – говорит совладелец ПО «Возрождение» Игорь Букато. – Я считаю, они должны быть в хорошей финансовой форме. А почему так происходит сейчас, непонятно».

Денис Лебедев,

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»