Роскомнадзор впервые поставил ультиматум VPN-сервисам и пригрозил блокировкой

Роскомнадзор впервые пригрозил блокировкой крупнейшим в России VPN-сервисам в случае отказа от подключения к реестру запрещённых сайтов. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ведомства.

В релизе есть список сервисов, которые сами могут попасть в список с запрещёнными ресурсами. Это прежде всего NordVPN, TorGuard, Kaspersky Secure Connection, Hola VPN, Hide My Ass! и другие.

Роскомнадзор отметил, что, согласно закону «Об информации», сервисы должны ограничивать доступ к запрещённым в России сайтам. По правилам у них есть 30 дней на подключение к реестру с момента отправки требований. Ведомство потребовало у VPN-сервисов подключиться к ФГИС после обращения «федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности». Под органом может пониматься МВД или ФСБ.

В ноябре 2017 года в России вступил в силу закон «Об информации», который, в том числе, запрещает использовать VPN-сервисы для обхода блокировок. До 2019 года Роскомнадзор не пользовался этим законом.





