Каршеринг становится золотым. Средний чек для петербуржцев — самый высокий в стране

Жители Петербурга тратят в среднем на одну поездку с помощью каршеринга больше всех в России, почти 300 рублей. Таковы результаты исследования рынка, который в четверг, 28 марта, распространила аналитическая служба Сбербанка.

Активнее всего сервисом аренды личных автомобилей пользуются в Москве, там за прошлый год аналитики насчитали в среднем 33 поездки в год на водителя. В Петербурге и Ленобласти — 21 поездку. В прочих регионах, где есть каршеринг, зафиксировано около 18 поездок. За год сервисом воспользовались жители 83 регионов России.

Самый маленький средний чек — в Уфе, 183 рубля. В Петербурге, если быть точным, средний чек составил 296 рублей 10 копеек.

Даже в Москве, при практически одинаковых с петербуржцами расценках, – 256 рублей 90 копеек.







Типичный пользователь сервиса тратит на поездки 3469 рублей в месяц, подсчитали аналитики.

Выручка компаний, предоставляющих услуги каршеринга, по итогам 2018 года увеличилась более чем в пять раз по сравнению с 2017 годом — до 7 млрд рублей, говорят данные исследования.

При этом популярность сервиса растет. В декабре 2018 года число пользователей каршеринга составило 228,8 тысячи человек, а совокупные расходы — 951,5 млн рублей. В январе 2019 года расходы пользователей каршеринговых сервисов уже превысили 1 млрд рублей.

Аналитики также отмечают, что если в середине 2017 года на рынке каршеринга активно работали 5 компаний, то в 2018 году — уже 13.

Исследование выделяет два типа пользователей: начинающие и активные, которые совершают поездки более четырех месяцев подряд.

Типичный активный пользователь каршеринга — житель Москвы 21–35 лет, который совершает 7–19 поездок на автомобилях 2–5 компаний и тратит на поездки от 1942 до 4617 рублей в месяц.

Типичный начинающий — житель Петербурга. Это, как правило, молодые люди от 18 до 20 лет или люди старше 41 года, которые совершают 4–6 поездок на автомобилях 1–2 компаний и тратят на них до 1600 рублей в месяц. «Фонтанка» в марте писала о том, что в Петербурге парк каршеринга составляет 2,5 тысячи машин, а в Интернете набирает популярность продажа аккаунтов со слоганами типа «Аренда авто без обязательств».