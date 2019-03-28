Обыски у петербургских саентологов связаны с ЖК «Молодёжный квартал» в Романовке. Трое подозреваемых скрылись в США

ФСБ и полиция навестили офис последователей Рона Хаббарда на улице Бабушкина в Петербурге в связи с делом, возбуждённым по жалобам дольщиков ЖК «Молодёжный квартал» в Романовке Всеволожского района Ленобласти. Участникам строительства якобы не передали обещанные квартиры. Об этом 28 марта «Фонтанке» сообщил адвокат Александр Мелешко.

Дело было возбуждёно ещё в 2017 году по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Информацию о «Молодёжном квартале» также подтверждает 47news со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Застройщиком ЖК «Молодёжный квартал» в посёлке Романовка выступало ООО «СДС-Инвест», которое запустило строительство в 2014 году. В августе 2018 года поставщик стройматериалов ООО «Петроблок» подал иск в Арбитражный суд на банкротство «СДС-Инвест». В оставшихся предложениях квартир в сети застройщиком ЖК «Молодёжный» называется некая группа компаний «СДС». Непосредственно ООО «ГК СДС» было зарегистрировано в октябре 2017 года. У «СДС-Инвест» и «ГК СДС» один руководитель и владелец — Роман Забалуев. В Интернете можно найти объявления о том, что в ЖК «Молодёжный квартал» в продаже на 28 марта находятся 238 из 780 квартир — двухкомнатные, однушки и студии. Цена варьирует от 1 млн до 4,1 млн рублей.







По данным 47news, по делу заочно арестованы трое человек. Следствие считает, что на сегодняшний день они находятся в США.

Ранее в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти заявили, что среди обманутых саентологами числятся 400 дольщиков, которые потеряли в общей сложности около 800 миллионов рублей. Обыски в офисе на Бабушкина прошли утром 28 марта. Аналогичные оперативные мероприятия состоялись в Москве и Подмосковье.