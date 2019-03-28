Смольный за миллион развеселит следователей Варварой, Евгением Дятловым и Ольгой Кормухиной

Комитет по вопросам законности и правопорядка Петербурга объявил конкурс на организацию концерта, посвященного Дню работника следственных органов. На празднике хотят видеть именитых артистов, но заплатить готовы только 900 тысяч рублей. Информация об этом 28 марта появилась на сайте госзакупок.

Исполнителю заказа предстоит организовать в культурном центре ГУ МВД на Полтавской улице трехчасовую концертную программу с участием не менее 12 артистов. Шестеро, согласно техническому заданию, должны соответствовать одному из пунктов: обладать почетным званием заслуженного или народного артиста, быть лауреатом международных конкурсов или иметь ротации на федеральном телевидении или радиостанциях.

В числе звезд заказчик хотел бы увидеть этно-поп-исполнительницу Варвару, звезду «Улиц разбитых фонарей» Евгения Дятлова, экс-солистку группы «Блестящие» Ксению Новикову, актера и певца Глеба Матвейчука, Игоря Корнелюка и Ольгу Кормухину.





