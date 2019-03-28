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Строительство
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29.03.2019 10:00
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ГК «КВС» участник «Ярмарки недвижимости»

ГК «КВС» участник «Ярмарки недвижимости»

ГК "КВС"

С 29 по 31 марта в Конгрессно-выставочном комплексе «ЭкспоФорум» по адресу: Петербургское шоссе 64/1, павильон G пройдет «Ярмарка недвижимости».

Группа компаний «КВС» – яркий представитель «Ярмарки недвижимости». В этом году застройщик организовал стенд с квартирами ЗОЖ, где наши специалисты помогут подобрать не только красивое и уютное жилье, но и полезное. Также будет организована спортивная фотозона с представителями ЗОЖ, которые поделятся своими секретами, как оставаться в прекрасной форме. Посетителей будет встречать уже полюбившийся многим персонаж компании – КВСик. Приглашаем всех участников Ярмарки пройти к стенду Г 23, где вас будет ждать множество приятных сюрпризов.

Помимо этого, эксперты ГК «КВС» расскажут о:

1. Трендах в дизайне интерьера: как сделать из стандартной квартиры уникальную? (30 марта  в 13-00);

2. Популярных программах ипотеки 2019 у застройщика (30 марта в 16-00);

3. Как правильно инвестировать в коммерцию (30 марта в 17-00);

4. Новых ценах, программах и акциях от застройщика (31 марта в 12-00);

5. Как локация продает – ЖК «Наутилус» (31 марта в 14-00).

Бесплатный билет можно скачать на сайте «Ярмарка Недвижимости» по ссылке: http://www.y-expo.ru/

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/

 

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