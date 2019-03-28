МИД России связал испытание Индией противоспутникового оружия с выходом США из ракетных договоров

Испытание противоспутникового оружия, проведенное Индией накануне, является результатом деструктивных действий Соединенных Штатов в сфере контроля над вооружениями. Об этом говорится в распространенном 28 марта комментарии МИД РФ.

«Вынуждены констатировать, что данный шаг во многом стал результатом существенно деградировавшей в последнее время ситуации в сфере контроля над вооружениями, – подчеркнули в министерстве. – Россия неоднократно предупреждала, что деструктивные действия США по расшатыванию всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности, включая одностороннее и ничем не ограниченное наращивание систем глобальной ПРО США, а также нежелание отказаться от планов выведения оружия в космос, заставляют другие государства задуматься над совершенствованием собственных аналогичных потенциалов в интересах укрепления своей национальной безопасности».

В связи с этим в Москве вновь призвали Вашингтон занять ответственную позицию, «одуматься и отказаться от безумной и абсолютно нереализуемой идеи повсеместного военного доминирования». «Пока еще есть возможность остановить разворачивающуюся в различных регионах мира гонку вооружений. Важно оказать содействие ответственным государствам в деле поддержания должного уровня международной безопасности и стабильности», – указали в российском дипведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что российская сторона и дальше будет «продолжать предпринимать все необходимые шаги по недопущению гонки вооружений в космическом пространстве». «Особую актуальность приобретает продвижение при поддержке солидной группы единомышленников идеи выработки многостороннего юридически обязывающего инструмента по сохранению космоса мирным на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также многосторонней инициативы – политического обязательства не размещать первыми оружие в космосе», – отметили в министерстве.





