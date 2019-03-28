Новый рекорд от ГК «КВС»

ГК "КВС"

С начала 2019 года идет активное заселение 3 очереди ЖК «Новое Сертолово». По статистике ГК «КВС» 97% собственников приняли квартиры без замечаний.

Жилье владельцам передается с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту. Помимо этого застройщик поставил перед собой непростую задачу: половина из этих квартир создавалась со встроенной кухней. Группа компаний «КВС» гордится, что смогла добиться такого высокого показателя при приемке квартир и благодарит всех клиентов за оказанное доверие.

Микрорайон «Новое Сертолово» – масштабный проект комплексного освоения территории от ГК «КВС». Это место застройщик выбрал неслучайно. Здесь удачным образом совмещена близость к природе (чистый воздух, лес, озера) со всеми городскими благами – развитой социальной и коммерческой инфраструктурой, хорошей транспортной доступностью.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)