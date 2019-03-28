«Если нам окажет помощь врио губернатора, мы с пониманием и благодарностью к этому отнесемся». Миронов рассказал, как справедливороссы будут бороться на выборах против Беглова

Лидер справедливороссов Сергей Миронов уверен, что на выборы губернатора Петербурга партия выставит или депутата Государственной думы России, или депутата городского Законодательного собрания, или главу местного отделения партии Марину Шишкину. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в ходе конференции эсеров в Петербурге 28 марта.

По словам Миронова, у партии пока нет четкой стратегии, как их кандидат в губернаторы будет проходить муниципальный фильтр (условие для регистрации, при котором нужно набрать подписи 160 муниципальных депутатов, большинство которых избраны от «Единой России»).

«Самостоятельно его мы не сможем преодолеть. Единственное, что я могу сказать: если мы выставим свою кандидатуру и она не пройдёт муниципальный фильтр, значит, это одна история. Если пройдёт – то совсем другая история. И мы будем ориентироваться при выборе кандидатуры на это. Хоть это не совсем от нас зависит», – заявил Миронов журналистам.

Он заметил, что с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым у него неплохие отношения и они даже разговаривали по телефону. «Если нам окажет помощь (с прохождением фильтра. – Прим. ред.) врио губернатора, мы с пониманием и благодарностью отнесёмся. Если не окажет или он или «Единая Россия», это будет лишний аргумент, почему мы выступаем против муниципального фильтра», – сообщил Миронов.







По его словам, партия также готова рассмотреть варианты, когда кандидат от власти выдвинет справедливоросса в Совет Федерации или возьмет заместителем в Смольный. Единственным условием со стороны эсеров будет самостоятельное выдвижение провластного кандидата, а не от «Единой России».

Миронов добавил, что партия определится с кандидатом в губернаторы в течение месяца.