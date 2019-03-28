Бутина выполнила все условия сделки с правосудием США. Приговор будет вынесен в конце апреля

Американский суд 26 апреля вынесет приговор российской гражданке Марии Бутиной, которую в США подозревают в работе на российское правительство в качестве иноагента.

Бутина выполнила все условия сделки с правосудием. Об этом 28 марта заявил ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

По его словам, суд может вынести приговор на срок, который она уже отбыла в США. Дрисколл уверен, что после этого его подзащитную могут освободить и депортировать в Россию.

Напомним, что 30-летней Марии Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля – в канун встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки. 13 декабря суд принял от Бутиной частичное признание вины и утвердил сделку со следствием.





