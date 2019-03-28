Выбрать квартиру на Царскосельских холмах? Александр Сергеевич одобряет!

ООО «Терминал-Ресурс»

Вниманию гостей выставки «Ярмарка недвижимости» в Экспофоруме 29-31 марта!

Собираетесь приобретать новое жильё? Рассматриваете варианты с улучшенной планировкой? Ищете дом, построенный из качественных материалов по современным технологиям? Нужен экологически чистый район с зеленым безопасным двором? Важна транспортная доступность и развитая инфраструктура? Беспокоитесь, что столкнетесь с проблемой парковки?

Ответы на все эти вопросы вы получите в «Образцовых кварталах». Жилые комплексы «Образцовые кварталы», входящие в проект «На Царскосельских холмах», расположены в Пушкинском районе. У посетителей выставки есть прекрасная возможность не только познакомиться с предложением застройщика на «Ярмарке недвижимости» в ближайшие выходные, но и увидеть жилые комплексы воочию, ведь они расположены в пяти минутах езды от Экспофорума по направлению в Пушкин. Первые три «Образцовых квартала» уже построены, введены в эксплуатацию и активно заселяются с опережением сроков, предусмотренных проектной декларацией.

Специальное предложение для гостей ярмарки: сладкая цена на последние квартиры в «Образцовом квартале 2» и анонс старта продаж «шестого квартала». Ждём вас 29-31 марта в Экспофоруме на стенде Г9 и в отделе продаж по соседству. В дни ярмарки в отделе продаж застройщика (на улице Кокколевской, дом 1 – в одном километре от места проведения Ярмарки) все гости смогут сделать яркое эффектное фото для социальных сетей и получить подарок.

Адрес отдела продаж: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. (812) 719 19 19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya