Ждать ли роста платы за отходы: правительство придумало систему «Платон» для мусоровозов

Система взимания платы с большегрузных фур «Платон» может быть использована для контроля за перемещениями мусорозов. Правительство России признало успешным опыт Московской области, где «Платон для мусоровозов» уже признали эффективным, пишут в четверг, 28 марта, «Ведомости». Накануне исполнилось два года первым массовым возмущениям владельцев фур, перекрывавших трассы в знак протеста против «Платона».

В Московской области в декабре 2018 года испытывали систему контроля за обращением с твердыми коммунальными отходами, и эксперимент подтвердил целесообразность использования «Платона» для мониторинга маршрутов перевозчиков мусора.

Система «Платон» («плата за тонны») для автомашин массой больше 12 тонн была введена в конце 2017 года, и 27 марта следующего года состоялись акции недовольных дальнобойщиков. Система отслеживает перемещение фур и начисляет условную плату за амортизацию дорожного полотна, тариф стартовал от 3,73 рубля за километр. Благодаря протестам тариф снизили, сейчас он составляет 2,15 рубля за километр. Владелец машины обязан купить специальное бортовое устройство и платить штрафы за отклонение от маршрута.

Сейчас прорабатываются юридические и финансовые параметры проекта введения «Платона» для мусоровозов. Пока, уверяют источники федеральных СМИ в правительстве, «об обязательном использовании системы региональными операторами речи не идет».







На большинстве полигонов Подмосковья и так уже действуют системы сбора информации о прибывших мусоровозах. На полигонах Ленинградской области, куда вывозится петербургский коммунальный мусор, — не везде. Оператор «Платона», компания «РТ-Инвест Транспортные системы», которая, считается, подконтрольна бизнесмену Игорю Ротенбергу, ранее заявила: для внедрения на всей территории страны единой системы контроля за перемещением мусоровозов с использованием «Платона» потребуются инвестиции. А также необходимо сделать-таки обязательным использование бортовых устройств.

В момента запуска системы три с половиной года назад такое устройство стоило около 7 тысяч рублей.

Участники петербургского рынка обработки отходов пока не знают, чего именно ждать от введения для них «Платона». В Санкт-Петербургской ассоциации рециклинга «Фонтанке» сообщили, что хотели бы сначала увидеть проект конкретного документа, прежде чем судить о последствиях, в том числе на тему роста тарифов на вывоз мусора. «Мы и так уже давно используем приложения с GPS для жесткого отслеживания своих мусоровозов, и проблемы потерявшихся машин не существует, – уверяет владелец небольшой компании с парком всего на пять автомобилей. – Разве что с нас хотят поиметь лишние деньги».

В прошлом году Ространснадзор взыскал с водителей большегрузов 1,4 млрд рублей штрафа за нарушения, зафиксированные системой «Платон».