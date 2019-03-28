Почечная достаточность. Петербургские производители препаратов для борьбы с анемией поборются с США за рынки развивающихся стран

НИИ особо чистых биопрепаратов собирается вложить 150 млн рублей в запуск новой производственной линии, чтобы расширить рынок продаж средства для борьбы с анемией почек. Благодаря инвестициям НИИ хочет, начав с Никарагуа, покорить Латинскую Америку и СНГ, увеличив выручку в полтора раза и «встав на одну ступеньку» с крупными частными фармакологическими компаниями. Участники рынка советуют не торопиться и готовиться к конкуренции с американцами.

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Петербургский ФГУП «ГосНИИ особо чистых биопрепаратов» собирается развернуть новую производственную линию на двух этажах шестиэтажного здания института на углу улиц Пудожской и Лодейнопольской. Средства для инвестиций в реконструкцию ФГУП планирует взять в кредит. Как раз сейчас, рассказывают в компании, идут переговоры с двумя крупными банками. Закончить реконструкцию планируют осенью этого года.

«Надлежащая производственная инвестпрактика»

Новая производственная линия рассчитана на производство фармацевтических субстанций. Первым продуктом, на который очень рассчитывают в НИИ, должна стать субстанция человеческого рекомбинантного эритропоэтина (один из гормонов почки, контролирующий образование красных кровяных клеток). Внедрение эритропоэтина больным с почечной патологией, говорят в НИИ, позволяет облегчать симптомы и продлевать жизнь.

Договор на реконструкцию ФГУП уже заключил с хорватской инжиниринговой компанией Klimaoprema. Компания имеет представительство в Москве, специализируется на проектировании и оснащении особо чистых помещений. Среди российских партнеров Klimaoprema — петербургское ООО «Гротекст» (бренд Solopharm), один из лидеров рынка жидких лекарств.







Проведенная реконструкция позволит, надеются в НИИ, уже осенью получить от департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга международный стандарт GMP (Good Manufacturing Practic – «Надлежащая производственная практика»). С сертификатом качества НИИ особо чистых препаратов рассчитывает выйти со своей продукцией на рынки СНГ и Латинской Америки, говорит первый замдиректора института Сергей Иссерс.

В первую очередь речь идет о готовом препарате с торговым названием «Эпокрин». «В отличие от Европы и США, где подобные препараты широко распространены и применяются достаточно давно, в Казахстане, Киргизии, Азербайджане и Армении в них есть значительная потребность», – уверяет замдиректора. Сейчас НИИ имеет выручку от продаж примерно на 300 млн рублей в год, рассчитывая после расширения рынка сбыта выручать по 450 млн рублей ежегодно. «Мы бы хотели если не перегнать, то встать на одну ступеньку с такими крупными производителями, как "Биокад" и "Герофарм"», – говорит Сергей Иссерс.

ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» основан в 1974 году, в советское время работал над разработкой гражданских медицинских препаратов и биологического оружия. В 1990-е годы в институте развернули промышленное производство лекарственных препаратов собственной разработки. Сейчас ФГУП выпускает препараты «Беталейкин», «Рексод», «Эпокрин», БАД «Витафлор». Общая выручка за 2017 год, согласно «СПАРК-Интерфакс», составила 405 млн рублей, себестоимость продаж — 267 млн рублей, чистая прибыль – 2 млн.

За миллиардами – с именем Мечникова

Начать экспансию НИИ особо чистых биопрепаратов планирует с Латинской Америки, рынок которой, считают специалисты института, обладает высокой динамикой роста.

Выпускаемую благодаря новой производственной линии в больших объемах субстанцию эритропоэтина НИИ собирается отправлять в нерасфасованном виде в Никарагуа. Там в институте Mechnikov субстанцию должны разливать, упаковывать и продавать как готовый «Эпокрин».

Латиноамериканский институт Mechnikov был открыт в 2016 году благодаря инвестициям в объеме $ 34 млн совместно властей Никарагуа и петербургского ФГУП «НИИ вакцины и сывороток». Совместное предприятие, согласно объему внесенной доли, на 66% контролируется российским Федеральным медико-биологическим агентством, которому подчинены оба петербургских НИИ.

Mechnikov должен был начать выпускать несколько видов вакцин в 2017 году, однако в итоге запуск был перенесен на март 2019 года. В НИИ вакцины и сывороток «Фонтанке» подтвердили, что планы не изменились, обработка и расфасовка других препаратов уже идет. «По сути это сборочное производство, – говорят в НИИ вакцины и сывороток, — давно отработанный механизм для развивающихся стран».

Петербургские НИИ уточняют, что подписали соглашение между собой под эгидой общего для них федерального агентства. О том, как именно НИИ собираются делить прибыль, они говорить пока не готовы.

По данным НИИ вакцины и сывороток, рынок фармацевтических и иммунобиологических препаратов стран Латинской Америки и Карибского бассейна равен примерно $ 100 млрд, с динамикой больше 10% ежегодно. Рынок биоподобных препаратов, к которым относится эритропоэтин, растет и того быстрее, примерно на 38%.

Причем альянс петербургских НИИ рассчитывает на увеличение доли населения старше 50 лет, которое должно удвоиться к 2040 году. «При этом министерства здравоохранения и социального обеспечения большинства стран региона заинтересованы, – уверены в НИИ вакцины и сывороток, – в долгосрочном сотрудничестве, связанном с обеспечением достаточного количества препаратов по фиксированным ценам».

Американцы на хвосте

В компаниях «Биокад» и «Герофарм» давать однозначную оценку предполагаемому расширению производственных мощностей НИИ особо чистых препаратов не хотят. Источник в одной из компаний уточнил, что рынок биотехнологических препаратов достаточно конкурентный, и его участники всегда работают в жестком режиме, стараясь расширять портфель заказов и рынки сбыта.

«Нам, безусловно, приятно быть ориентиром для других российских фармацевтических компаний, – заявили «Фонтанке» в ООО «Герофарм». – Но давать какие-либо конкретные прогнозы, считаем, пока преждевременно».

«Биокад» бизнесмена Дмитрия Морозова и его партнеров – одна из крупнейших международных инновационных биотехнологических компаний в России. Выручка головного ЗАО «Биокад» за последний отчетный год составила 12,5 млрд рублей, чистая прибыль – 3,8 млрд.

«Герофарм» – еще один крупный изготовитель и поставщик лекарственных препаратов, бизнес семьи петербургского бизнесмена Петра Родионова. Годовая выручка — около 4,5 млрд рублей, чистая прибыль – 508 млн.

«Направление НИИ особо чистых биопрепаратов выбрало верное, Панамериканская организация здравоохранения окажет поддержку в распространении «эпокрина» за пределы Никарагуа, потому что дешевые биопрепараты там востребованы, – рассуждает представитель одного из крупнейших участников рынка. – Но Россия не одна, кто налаживает распространение своих вакцин и препаратов на континенте. Северные американцы действуют примерно по той же схеме — розлива на месте. Например, готовых вакцин от гриппа».

Эксперты из США оценивают мировой рынок лекарственных препаратов биологического происхождения в 2020 году в $ 400 млрд, пишет американское издание Pharmaceutical Executive. На долю СНГ, полагают эксперты, придется не более $ 90 млрд. Однако расширение рынка будет происходить именно за счет пациентов из развивающихся стран, и в том числе стран бывшего СССР, а также Турции и Китая.

Алексей Дмитриев, «Фонтанка.ру»