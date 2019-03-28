В Екатеринбурге педагоги подрались с кадетами

Преподаватели техникума в столице Урала устроили потасовку с местными кадетами в ночь на 28 марта.

В образовательном учреждении «Рифей» проходил кадетский сбор, который закончился застольем в кабинете психологической разгрузки. После этого педагоги вышли на улицу, где и произошла массовая драка. Об этом 28 марта сообщает http://veved.ru/news/122621-massovaya-draka-na-territorii-texnikuma-proizoshla-v-ekaterinburge-policiya-razbiraetsya-v-obstoyatelstvax-incidenta.html местное издание «Вечерние ведомости».

Преподаватели могли спровоцировать нападение на курсанта и двух человек, сначала ограничившись словесными претензиями, а затем пустив в ход кулаки. Охрана техникума с опозданием, но все же вызвала полицию. Однако еще до приезда полицейских многие участники потасовки скрылись.

Известно о трех участниках драки, которые получили травмы. Их доставили в дежурную часть ОП №13 вместе с одним из нападавших.







В настоящее время следователи пытаются установить обстоятельства произошедшего.

В техникуме «Рифей» пока никак не прокомментировали поведение учителей.