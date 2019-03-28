Автошколы обязали согласовывать учебные программы с ГИБДД. Список одобренных повесят на сайте ведомства

Российские автошколы должны будут в обязательном порядке согласовывать основные программы обучения водителей с ГИБДД РФ, а также пройти обследование учебно-материальной базы. Соответствующие приказы МВД России утверждены и вступят в силу с 7 апреля 2019 года.

Как сообщается 28 марта на сайте ГИБДД РФ, https://гибдд.рф/news/item/15337 для осуществления своей деятельности автошколы обязательно должны будут иметь согласованные с ГИБДД программы профессионального обучения водителей, а также получить заключение ведомства о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.

Приказы утверждают порядок действий по согласованию программ и выдачи заключений для ГИБДД и автошкол. В том числе, устанавливается порядок приема инспекторами соответствующих заявлений от автошкол, сроки и порядок получения результатов, а также исчерпывающие перечни оснований для отказа в согласовании программ и проведении обследования учебно-материальной базы.

В ГИБДД уточняют, что те программы, которые уже были согласованы с Госавтоинспекцией, не нужно повторно согласовывать после вступления приказа в силу. Также за обследованием учебно-материальной базы нужно обращаться в тех случаях, когда автошкола получает лицензию на осуществление образовательной деятельности, когда срок действия ранее выданного заключения истек либо когда школа вводит новые программы обучения, меняет количество мест ведения образовательной деятельности и (или) их местонахождение.







«Таким образом, после вступления в силу приказа МВД России №50 массовой замены ранее выданных заключений не потребуется. Автошколы, имеющие действующие заключения, должны обратиться в подразделения Госавтоинспекции для проведения обследования и получения нового заключения только в указанных случаях либо смогут это сделать по собственной инициативе», – говорится в сообщении ведомства.

Если при обследовании было установлено, что учебно-материальная база автошколы не соответствует требованиям, то повторное обследование будет проводиться в течение шести месяцев с даты оформления акта о первом. При этом проверять будут только то, где были выявлены несоответствия.

Срок действия заключения о соответствии составит 5 лет с даты выдачи. Но действие документа может быть прекращено, например, если в течение месяца с момента окончания срока действия правоустанавливающих документов на используемые объекты недвижимости организация не предоставит уведомление об их продлении.

Информация об автошколах, программы обучения которых согласованы с Госавтоинспекцией, будет размещаться на официальном сайте ГИБДД РФ. Там же будут размещаться данные о тех школах, которые получили заключения о соответствии, и тех, чье заключение прекратило действие.