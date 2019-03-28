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Тайный Советник
28.03.2019 17:06
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«Ваш тайный советник»: История медицины в России

«Ваш тайный советник»: История медицины в России

Шеф-редактор Владлен Чертинов и главный редактор Андрей Константинов говорят о историческом пути медицины в Росии. Можно ли было спасти Пушкина и Александра 2? Как земская медицина спасла Россию от вырождения нации. Почему памятник Боткину стоит спиной к городу? Размышления о нелёгкой судьбе придворных медиков. 

 

Слушайте новый подкаст «Фонтанки» о самых важных публикациях популярного исторического журнала «Ваш тайный советник» – и о том, что по разным причинам не вошло в номер.



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