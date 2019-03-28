С новым зданием площадь Лахта Центра превзойдет полмиллиона квадратных метров. Как идет стройка

Рядом с введенным уже в эксплуатацию Лахта Центром продолжается стройка. К четырем объектам комплекса (башня, многофункциональное здание, арка, стилобат) добавится еще один. По официальным документам он проходит под названием «Комплекс зданий и сооружений», или просто КЗС.

Представлено пресс-службой Лахта Центра

КЗС представляет собой одно здание, состоящее из двух корпусов, соединенных внутренним двором. Авторы проекта предполагают, что он будет не только усиливать офисную функцию Лахта Центра, но и завершит формирование архитектурного ансамбля, уравновесив небоскреб в горизонтали.

Архитектор второй очереди – Тони Кеттл – ранее возглавлял в составе RMJM авторский коллектив, разработавший архитектурную концепцию Лахта Центра.

Вместе с КЗС площадь Лахта Центра перевалит за полмиллиона «квадратов» – более 570 тысяч кв. м.







Пик высоты приходится на отметку 85 метров, но блоки двух корпусов переменной этажности, от 2 до 13 этажей. Это архитектурное решение предназначено и для того, чтобы соблюсти ограничения высотного регламента. На небольшой части территории нельзя строить выше 27 метров.

Максимально высокий из построенных этажей сейчас – десятый.

Еще одна тонкость размещения: здание формой и разворотом максимально ориентировано на воду – озеро Лахтинский Разлив в Юнтоловском заказнике и Лахтинскую гавань Невской губы.

Сейчас возводятся железобетонные ядра, внутри которых разместятся эвакуационные лестницы, зоны безопасности и весь вертикальный транспорт – 57 лифтов. Пока же лифтовые кабины заменит строительный подъемник.

Несущий каркас здания сложен – перепад высот, протяжённость, наличие большепролетных зон обязывают к усиленном геодезическому контролю за каждой деталью.

Над проектом работают те же строители, у которых за спиной сам Лахта Центр. Даже краны – те самые, что не так давно были высочайшими в Европе. Оба корпуса КЗС размещены на едином стилобате, который формирует два подземных уровня здания. В будущем тут разместятся паркинг и технические помещения.

Кровля стилобата будет эксплуатируемой не только и не столько автомобилями – надземный ландшафт сформируют мощенные камнем дорожки, лестницы, зелень и вода.

Завершение строительства запланировано на начало 2021 года.