«Готовность к началу широкомасштабного боя». Израиль стягивает войска к границе с сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осмотрел развернутые в приграничной зоне войска и издал приказ об усилении военного контингента.

«Я приказал укрепить развернутые здесь силы и усилить готовность к широкомасштабному сражению. Пусть все граждане знают, что, если бы нам пришлось вести масштабную битву, мы бы вступили в нее после того, как исчерпали все другие варианты», – цитирует 28 марта заявление премьера его пресс-секретарь Офир Гендельман.







Ранее израильские военные уже нанесли удар по сектору Газа, заявив, что целью обстрела ВВС были позиции вооруженного крыла ХАМАС – «Бригад Иззэддина аль-Кассама» – в районе Хан-Юнис на юге прибрежного анклава. Израильтяне также заметили обстрел с территории сектора Газа.

Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что рано утром 25 марта выпущенная оттуда ракета попала в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственном поселении) Мишмерет в центральной части Израиля, к северу от Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей. В ответ армия вечером 25 марта начала наносить удары по позициям хамасовцев, а по Израилю с вечера понедельника до утра вторника радикалы из анклава выпустили не менее 60 ракет.