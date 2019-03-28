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Строительство
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28.03.2019 17:00
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Старт продаж нового паркинга в «Шуваловском»: купи со скидкой 40 000 рублей!*

Старт продаж нового паркинга в «Шуваловском»: купи со скидкой 40 000 рублей!*

ПАО «Группа ЛСР»

Отличная новость для жителей жилого комплекса «Шуваловский»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в новом паркинге! Поторопитесь забронировать дом для своего автомобиля со скидкой 40 000 рублей*.

Новый наземно-подземный двухуровневый паркинг рассчитан на 172 автомобиля и находится между домами 17 и 18. Стоимость машиноместа – от 400 000 рублей. Приобрести его можно по стопроцентной оплате или в рассрочку от застройщика. Паркинг планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года.

Тем, кто хочет купить дом для своего авто и сделать это наиболее выгодно, мы рекомендуем поторопиться и воспользоваться нашим специальным предложением этого месяца*. В марте действует скидка 40 000 рублей на приобретение парковочного места в данном паркинге! Акция действует при единовременной оплате, не суммируется с другими акциями и/или скидками.

Кроме того, клиенты «Группы ЛСР»  могут воспользоваться кредитом от банков-партнеров.

Покупая машиноместо, вы экономите свое время, сохраняете свое имущество и избавляете себя от лишних хлопот в поиске свободной ячейки на гостевых стоянках.

Жилой комплекс «Шуваловский» расположен в нескольких шагах от Шуваловского карьера, чуть поодаль Юнтоловская дача и Новоорловский лесопарк. Вместе с этим загородным очарованием комплекс располагает всеми преимуществами популярного Приморского района: вблизи ряд сетевых супермаркетов, строительные магазины, крупные ТРК, школы, детские сады, поликлиники, до ближайшего метро «Комендантский проспект» 10 минут езды на транспорте. Благодаря близости КАД и ЗСД, а также расположению в северной части города, жители «Шуваловского» смогут быстро добраться до Курортного района с изобилием ресторанов вдоль побережья Финского залива.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах, апартаментах и условиях приобретения недвижимости «Группы ЛСР» можно в офисах продаж или по телефону 8 (812) 325-01-01.

Бесплатный федеральный номер: +7 (800) 325-01-01.

*Акция действует при единовременной оплате, не суммируется с другими акциями и/или скидками. Предложение действует с 28.03.2019 года по 31 марта 2019 года. Организатор акции: ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», ИНН: 7826090547, юр.адрес: 190031, г Санкт-Петербург, ул Казанская, д. 36 лит.Б, пом.29Н, (310); подробнее об организаторе, условия и порядке ее проведения можно ознакомиться на сайте www.lsr.ru или по тел 8 (812) 325 01 01

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс "Шуваловский" -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», разрешение на строительство разрешение на стр-во №78-015-0511.1-2016 от 04.09.2017, проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/

 

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