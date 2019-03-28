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Бизнес
28.03.2019 17:20
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Цены на авиабилеты в РФ бьют рекорды, компании-перевозчики требуют льгот

 

Цены на билеты в эконом-классе по итогам двух месяцев выросли на 7,5% и продолжают расти. Авиакомпании жалуются на подорожавшие топливо, аэропортовое обслуживание и требуют льгот. Свои требования перевозчики изложили в письме Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта федеральному правительству, пишет 28 марта «Коммерсантъ».

Темпы роста цен уже втрое обогнали рост, зафиксированный за весь 2018 год (7,5% против 2,3%). Цены на авиабилеты за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5–33%, следует из данных сервисов электронной торговли билетами.

Для сдерживания дальнейшего роста ассоциация предлагает принять обширный комплекс мер по поддержке авиакомпаний. Предпосылки роста создавались весь прошлый год, который стал «беспрецедентным по темпам роста практически всех видов прямых эксплуатационных расходов авиакомпаний». К началу 2019 года расходы на топливо составили 29% в себестоимости авиаперевозок, а аэропортовые расходы выросли в среднем на 10% на один самолетовылет, ставки аэронавигационного обслуживания — на 5%.



Финансовая эффективность авиакомпаний, жалуются они в письме, снизилась у некоторых в десять раз, приведя к убыткам. Чтобы не допустить обвального роста цен и собственного банкротства, перевозчики остановили модернизацию парка самолетов, были вынуждены пойти на сокращение обслуживания пассажиров и высокорисковых региональных маршрутов. За январь-февраль занятость пассажирских кресел уже упала на 0,5 процентного пункта, паникуют авторы письма.

Авиакомпании предлагают дать субсидию в 23,2 млрд рублей, увеличить на 70% обязательные для нефтеперерабатывающих заводов поставки авиационного керосина на внутренний рынок, бессрочно обнулить НДС на полеты в обход аэропортов Москвы и Московской области, выделять больше субсидий на региональные перевозки и протяженные внутрироссийские маршруты.

В аппарате курирующего авиаперевозки вице-премьера Максима Акимова «Ъ» сказали, что получили письмо и изучают его. Эксперты издания считают, что государство должно определиться с фундаментальным подходом регулирования гражданской авиации и смириться либо с ростом цен, либо с сохранением цен на текущем уровне за счет самого государства.

Федеральная антимонопольная служба в первой половине марта называла причиной роста цен увеличение топливного сбора и сокращение предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям.

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