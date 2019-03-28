Евросоюз призвал избежать эскалации напряженности в Венесуэле. Россия направила туда военных

Европейская комиссия отреагировала на отправку в латиноамериканскую страну двух российских самолетов с военнослужащими и грузом, отметив важность мирного политического решения конфликта.

«Ситуация достаточно напряженная. Любое действие, способное привести к дальнейшей эскалации напряженности, только создаст препятствия для возвращения Венесуэлы на путь демократии. Необходимо избежать этого», – цитирует 28 марта заявление представителя Еврокомиссии ТАСС.

В ЕС отметили, что продолжат работать над мирным решением проблемы. Ранее еврочиновники согласовали выделение дополнительных средств латиноамериканской республике. При этом ЕС неоднократно выступал против военного вмешательства в дела Каракаса.

Напомним, что 25 марта в Венесуэлу прибыли два российских военных самолета. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заверил, что российские военные специалисты находятся там «в рамках нормальных отношений». Ранее об этом заявил и МИД страны. В Совете Федерации заверили, что Россия не собирается создавать военную базу в Латинской Америке.





