Daimler продал Smart китайскому Geely. Пока не весь, а только половину

Daimler объявил сегодня о создании совместного предприятия с китайской компанией Geely, в котором обеим сторонам будет принадлежать по 50 процентов акций, сообщает 28 марта немецкий автоконцерн в пресс-релизе. Предприятие займется дальнейшем развитием бренда Smart, но уже как полностью электрического городского субкомпактного автомобиля. Ранее Smart показывал убытки.

Согласно договоренности сторон, завод наладит с 2022 года выпуск «смартов» в Китае, одновременно нынешнее производство Smart во французском Амбахе и в Ново Место в Словении прекратится, а производства будут перепрофилированы на выпуск будущих элекромобилей Mercedes серии EQ.

Также стороны займутся дальнейшим развитием бренда Smart, что означает, согласно пресс-релизу, «расширение портфолио в быстрорастущий В-сегмент».

Ранее Smart фактически был брендом одной модели – Smart ForTwo. Любые попытки «расширить модельный ряд» заканчивались неудачей. Так произошло с первым ForFour или недолго просуществовавшим Smart Roadster.





