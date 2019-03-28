«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Чистое небо»

«Петербургская Недвижимость»

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в корпусе № 8.5, а также в новых секциях корпусов 7.4 и 8.1 ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Стоимость квартир начинается от 2,5 млн рублей.

Среди планировок представлены варианты от студий до семейных четырехкомнатных евроквартир с просторной кухней-гостиной. Все квартиры передаются покупателям с полной чистовой отделкой по обновленным стандартам Setl City «Итальянские коллекции»: она предполагает теплый пол с цифровым терморегулятором в ванной комнате, ламинат повышенного качества, плитку с ярко выраженной фактурой и другие стильные и функциональные решения. На выбор предоставляются цветовые гаммы «Ваниль» или «Шоколад». Планируемый срок сдачи корпуса 8.5 – II квартал 2021 года.

Квартал «Чистое небо», один из самых популярных проектов строительной компании Setl City, строится в Приморском районе, недалеко от живописного Юнтоловского лесопарка. Ближайшая станция метро «Комендантский проспект» — в 10 минутах езды.

Семь домов в составе ЖК «Чистое небо» уже сданы и заселены, на первых этажах работают магазины, пекарни и кафе, а для малышей открыт детский сад на 190 мест. Всего в квартале предусмотрено четыре общеобразовательных школы и восемь детских садов. Проектом предусмотрен центральный пешеходный двор протяженностью 1,5 километра. Для удобства автомобилистов будут оборудованы подземные и наземные паркинги.

Эксклюзивный брокер всех проектов Setl City – компания «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

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