Силовики нашли в деле петербургских саентологов 400 дольщиков, потерявших 800 миллионов рублей

К саентологам Петербурга пришли в связи с уголовным делом 2017 года об обманутых дольщиках. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

По данным следствия, денег лишились участники одного из жилищно-строительных кооперативов, расположенного во Всеволожском районе Ленобласти. По предварительным данным, обманутыми оказались свыше 400 дольщиков, а общая сумма похищенного составила около 800 миллионов рублей.

В пресс-службе главка подтвердили, что в офисах саентологов Москвы и Подмосковья тоже прошли оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, об обысках с участием полиции и ФСБ стало известно утром 28 марта. Оперативные мероприятия проводились в доме 3 по улице Бабушкина, где находится офис религиозной организации. Примечательно, что обыски проходили здесь в этот же день ровно год назад.







Дело петербургских саентологов началось в июне 2017 года. Их обвиняют в незаконном предпринимательстве (статья 171 УК), создании экстремистского сообщества (282.1 УК) и унижении достоинства (282 УК). Были задержаны духовный лидер организации Иван Мацицкий, исполнительный директор Галина Шуринова, главбух Сахиб Алиев, начальник службы собственной безопасности Анастасия Терентьева и ее заместитель Констанция Есаулкова. В уголовном деле содержится более 70 томов. В материалах производства нашлись пометки о «свидетеле-дебиле» и допросе с «электровспоминателем».