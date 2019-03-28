«Укрощение строптивого». В Петербурге флейтист Бартелуччи воюет с холодильниками «Дикси»

Гражданин Италии задействовал шесть инстанций в попытке остановить работу шумных холодильников своего соседа. Временное предписание о запрете можно было бы считать победой, но оборудование мини-маркета продолжает вырабатывать холод.

Андреа Бартелуччи//коллаж/"Фонтанка.ру"/Google.Maps

Итальянский музыкант Андреа Бартелуччи приехал в Россию в 1998 году. Купил квартирку в доме-памятнике у парка Ораниенбаум в Ломоносове. Многолетнее соседство с круглосуточным «Дикси» его не смущало вплоть до прошлой зимы. В декабре 2018-го он перестал спать. Профессиональный слух помог определить причину бессонницы – вибрация и шум от систем охлаждения и вентиляции магазина.

63-летний Андреа Бартелуччи — джазовый флейтист и композитор. Он выступал как солист для крупных музыкальных обществ и театров в Италии, США, Франции, Германии, Португалии, Турции. Участвовал в джазовых фестивалях в Ярославле, Оренбурге, Архангельске, Москве. В 2000 году основал в Петербурге собственный ансамбль «Барт-квартет» с участием ведущих джазовых музыкантов города. Выступает в Филармонии джазовой музыки в Санкт-Петербурге вместе с Давидом Голощекиным и снимается в российских сериалах.

– C 2005 года я провожу в России половину своего времени. Летом и осенью я живу в родном Пезаро недалеко от курорта Римини, а остальное время в Петербурге и Ломоносове. Здесь я ценю тишину и личное пространство. В своей квартире я спокойно занимаюсь музыкой: не слышно ни меня, ни соседей. Проблем с магазином тоже не было. Летом я, как обычно, уехал в Италию, а когда в декабре вернулся, видимо, они усилили оборудование, и появился шум – круглосуточный, на низкой вибрирующей частоте. Я не могу нормально спать, – рассказал Бартелуччи.

Андреа попытался решить проблему мирно, по-человечески, — пришел в магазин, нашел заведующую. Но та лишь ответила ему: «Я вам охотно верю. Что я могу сделать?» – и отправила в администрацию города, которая владеет помещением. Там иностранца встретил лично мэр.







– Он начал с того, что ему так лестно, что пришёл итальянец. «У меня большие проекты для вас — у нас открывается новая школа имени Стравинского. Я хочу познакомить вас с директором, давайте я покажу вам зал!» Я сказал, что очень благодарен, но давайте к делу — у меня проблема. Тогда он позвонил в жилкомсервис, покивал с трубкой у уха, а потом перестал находить время: то встреча, то совещание в городе.

В жилкомсервисе Бартелуччи после звонка мэра сначала заявили, что магазин якобы проводит периодически очистки труб, и, вероятно, какие-то капли воды остались в них, создавая шум. В «Дикси» пообещали исправить все до 15 января. Музыкант подождать согласился.

– Когда они так ничего и не сделали, я позвонил в ЖКС, а там мне сказали, что это не их проблема и надо обращаться в Роспотребнадзор. 22 января написал им. Через месяц, 18 февраля, мне позвонил инспектор, меня опросили и назначили проверку, – рассказал Андреа.

Выездная проверка, согласованная с прокуратурой Петродворцового района, показала, что уровень шума в ночное время в квартире музыканта действительно превышает норму и не соответствует санитарным нормам и правилам. При ночном нормативе в 25 дБ приборы показали 27 дБ. Был выдан протокол о временном запрете деятельности, в котором говорится, что «установленные нарушения санитарных норм и правил создают реальную угрозу жизни и здоровью населения» — жителям дома и персоналу магазина – «так как (они) могут вызвать ухудшение самочувствия, стойкие головные боли, возникновение острых и обострение хронических заболеваний нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и легочной систем».

Помещения с оборудованием были опечатаны, зафиксировано время фактического прекращения деятельности холодильного оборудования и вентиляции — 13 марта, 18:00. На бумаге это казалось победой. Но в назначенный день ничего не изменилось — холодильники как работали, так и работают. Вызванная полиция лишь зафиксировала проблему и направила материалы для принятия решения в комитет по законности.

В «Дикси» «Фонтанку» заверили, что проблемой занимаются. «По факту поступившей жалобы проведены замеры шумов и установлено незначительное их превышение в 2 дБ. После этого в магазине сразу же было проведено внеочередное техническое обслуживание вентиляции и холодильного оборудования, по итогам которого произведена дефектовка и замена двух двигателей вентиляторов холодильных горок. По результатам выполненных работ планируется до 30 апреля выполнить повторный замер уровня шума», – сообщили в компании.

Бартеллучи не согласен с объяснениями и считает, что замена вентиляторов проблемы не решит. В комитете по вопросам законности Андреа посоветовали обращаться в суд за компенсацией морального вреда, что он намерен сделать. Также он написал заявление в прокуратуру.

– Компенсация – не главное. В первую очередь просто пытаюсь добиться нормальных условий жизни в своей квартире, – заявил Андреа. – Чтобы магазин-арендатор исполнял закон, а не хозяйничал в чужом доме. Если они не могут решить проблему — пусть ищут себе другое место.



Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»