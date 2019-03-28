18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +9
$ 64.80р
72.89р
19:09 28.03.2019
Расширенный поиск

Общество
28.03.2019 17:46
Печать

«Укрощение строптивого». В Петербурге флейтист Бартелуччи воюет с холодильниками «Дикси»

Гражданин Италии задействовал шесть инстанций в попытке остановить работу шумных холодильников своего соседа. Временное предписание о запрете можно было бы считать победой, но оборудование мини-маркета продолжает вырабатывать холод.

«Укрощение строптивого». В Петербурге флейтист Бартелуччи воюет с холодильниками «Дикси»

Андреа Бартелуччи//коллаж/"Фонтанка.ру"/Google.Maps

Итальянский музыкант Андреа Бартелуччи приехал в Россию в 1998 году. Купил квартирку в доме-памятнике у парка Ораниенбаум в Ломоносове. Многолетнее соседство с круглосуточным «Дикси» его не смущало вплоть до прошлой зимы. В декабре 2018-го он перестал спать. Профессиональный слух помог определить причину бессонницы – вибрация и шум от систем охлаждения и вентиляции магазина.

63-летний Андреа Бартелуччи — джазовый флейтист и композитор. Он выступал как солист для крупных музыкальных обществ и театров в Италии, США, Франции, Германии, Португалии, Турции. Участвовал в джазовых фестивалях в Ярославле, Оренбурге, Архангельске, Москве. В 2000 году основал в Петербурге собственный ансамбль «Барт-квартет» с участием ведущих джазовых музыкантов города. Выступает в Филармонии джазовой музыки в Санкт-Петербурге вместе с Давидом Голощекиным и снимается в российских сериалах.

– C 2005 года я провожу в России половину своего времени. Летом и осенью я живу в родном Пезаро недалеко от курорта Римини, а остальное время в Петербурге и Ломоносове. Здесь я ценю тишину и личное пространство. В своей квартире я спокойно занимаюсь музыкой: не слышно ни меня, ни соседей. Проблем с магазином тоже не было. Летом я, как обычно, уехал в Италию, а когда в декабре вернулся, видимо, они усилили оборудование, и появился шум – круглосуточный, на низкой вибрирующей частоте. Я не могу нормально спать, – рассказал Бартелуччи.

Андреа попытался решить проблему мирно, по-человечески, — пришел в магазин, нашел заведующую. Но та лишь ответила ему: «Я вам охотно верю. Что я могу сделать?» – и отправила в администрацию города, которая владеет помещением. Там иностранца встретил лично мэр.



– Он начал с того, что ему так лестно, что пришёл итальянец. «У меня большие проекты для вас — у нас открывается новая школа имени Стравинского. Я хочу познакомить вас с директором, давайте я покажу вам зал!» Я сказал, что очень благодарен, но давайте к делу — у меня проблема. Тогда он позвонил в жилкомсервис, покивал с трубкой у уха, а потом перестал находить время: то встреча, то совещание в городе.

фото с сайта vk.com, пользователь Andrea Bartelucci

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В жилкомсервисе Бартелуччи после звонка мэра сначала заявили, что магазин якобы проводит периодически очистки труб, и, вероятно, какие-то капли воды остались в них, создавая шум. В «Дикси» пообещали исправить все до 15 января. Музыкант подождать согласился.

– Когда они так ничего и не сделали, я позвонил в ЖКС, а там мне сказали, что это не их проблема и надо обращаться в Роспотребнадзор. 22 января написал им. Через месяц, 18 февраля, мне позвонил инспектор, меня опросили и назначили проверку, – рассказал Андреа.

Выездная проверка, согласованная с прокуратурой Петродворцового района, показала, что уровень шума в ночное время в квартире музыканта действительно превышает норму и не соответствует санитарным нормам и правилам. При ночном нормативе в 25 дБ приборы показали 27 дБ. Был выдан протокол о временном запрете деятельности, в котором говорится, что «установленные нарушения санитарных норм и правил создают реальную угрозу жизни и здоровью населения» — жителям дома и персоналу магазина – «так как (они) могут вызвать ухудшение самочувствия, стойкие головные боли, возникновение острых и обострение хронических заболеваний нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и легочной систем».

Помещения с оборудованием были опечатаны, зафиксировано время фактического прекращения деятельности холодильного оборудования и вентиляции — 13 марта, 18:00. На бумаге это казалось победой. Но в назначенный день ничего не изменилось — холодильники как работали, так и работают. Вызванная полиция лишь зафиксировала проблему и направила материалы для принятия решения в комитет по законности.

В «Дикси» «Фонтанку» заверили, что проблемой занимаются. «По факту поступившей жалобы проведены замеры шумов и установлено незначительное их превышение в 2 дБ. После этого в магазине сразу же было проведено внеочередное техническое обслуживание вентиляции и холодильного оборудования, по итогам которого произведена дефектовка и замена двух двигателей вентиляторов холодильных горок. По результатам выполненных работ планируется до 30 апреля выполнить повторный замер уровня шума», – сообщили в компании.

Бартеллучи не согласен с объяснениями и считает, что замена вентиляторов проблемы не решит. В комитете по вопросам законности Андреа посоветовали обращаться в суд за компенсацией морального вреда, что он намерен сделать. Также он написал заявление в прокуратуру.

– Компенсация – не главное. В первую очередь просто пытаюсь добиться нормальных условий жизни в своей квартире, – заявил Андреа. – Чтобы магазин-арендатор исполнял закон, а не хозяйничал в чужом доме. Если они не могут решить проблему — пусть ищут себе другое место.
 
Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
28.03.2019 18:00

Выбрать квартиру на Царскосельских холмах? Александр Сергеевич одобряет!

Собираетесь приобретать новое жильё? Рассматриваете варианты с улучшенной планировкой? Ищете дом, построенный из качественных материалов по современным технологиям?
«Петербургская Недвижимость»
28.03.2019 17:26

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу еще один дом в ЖК «Чистое небо»

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи в корпусе № 8.5, а также в новых секциях корпусов 7.4 и 8.1 ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. Стоимость квартир начинается от 2,5 млн рублей
ПАО «Группа ЛСР»
28.03.2019 17:00

Старт продаж нового паркинга в «Шуваловском»: купи со скидкой 40 000 рублей!*

Отличная новость для жителей жилого комплекса «Шуваловский»: с сегодняшнего дня можно приобрести машиноместа в новом паркинге! Поторопитесь забронировать дом для своего автомобиля со скидкой 40 000 рублей*
СК «Полис Групп»
28.03.2019 15:13

Дома 3 очереди ЖК «Полис на Комендантском» аккредитованы еще одним банком

Сбербанк аккредитовал пять домов 3-ей очереди жилого комплекса «Полис на Комендантском» - дома № 8-13 – в рамках ипотечных программ. Ставки по кредитам на новостройки начинаются от 8,5%
https://pixabay.com
28.03.2019 13:42

Непунктуальный пациент

Сможет ли пациент получить врачебную помощь в случае, если опоздал на прием к врачу в назначенное ему время, рассказывают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Мария Рижская и Елена Парасоцкая
28.03.2019 13:27

ЖК «Славянка»: готовность 70%

Строительство ЖК «Славянка» в одноимённом микрорайоне на юге Санкт-Петербурга близится к завершению
ГК «Эталон»
28.03.2019 12:47

Три банка аккредитовали по программе военной ипотеки корпус 4.11 квартала «Галактика»

Сразу три банка - ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО Банк «ФК Открытие» - аккредитовали по программе «Военная ипотека» корпус 4.11 квартала «Галактика», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала
«Аквилон Инвест»
28.03.2019 11:18

«Аквилон Инвест» представит на Ярмарке Недвижимости новый стандарт жилого строительства

С 29 по 31 марта 2019 года в «Экспофоруме» пройдет традиционная Ярмарка Недвижимости.
LEGENDA Intelligent Development
28.03.2019 10:16

Покупатели LEGENDA BUSINESS: «Заботливый родитель»

Мы уже рассказали о двух типах покупателей жилья бизнес-класса по версии компании LEGENDA: «тренди хантере» и «опытном бизнес-потребителе». На очереди «заботливые родители», которые приобретают квартиру не для себя, а для своих детей.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
27.03.2019 17:00

Новоселы осваивают "умный" дом в Шушарах

В начале марта СК «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию не совсем обычное жилое здание на ул. Валдайской, 1/1. Собственникам, которые сейчас получают ключи от новеньких квартир, повезло: они будут жить в доме, где все устроено "по уму".
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
27.03.2019 14:56

«Петербургская Недвижимость»: спрос на квартиры в новостройках остается высоким

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в первом квартале 2019 года спрос на первичном рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти составит около 1 млн кв. м.
«Главстрой Санкт-Петербург»
27.03.2019 13:20

«Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на «Ярмарке недвижимости»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на выставке «Ярмарка недвижимости», которая пройдет в «ЭкспоФоруме» с 29 по 31 марта.