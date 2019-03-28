Великолукский мясокомбинат заинтересовался покупкой российского бизнеса Atria. Но финский производитель сосисок пока не определился с ценой

Великолукский мясокомбинат заинтересовался покупкой российского бизнеса Atria, рассказали «Фонтанке» несколько источников на рынке. По словам одного из них, стороны провели предварительные переговоры и могут прийти к соглашению летом 2019 года.

Совладелец Великолукского мясокомбината Владимир Подвальный 28 марта подтвердил «Фонтанке», что проявлял интерес к активу, однако, по его словам, переговоры в данный момент не ведутся, поскольку компания не выставила цену за актив. «Мы хотели их купить, созвонились, но они сказали, что не продаются», – пояснил он.

Исполнительный вице-президент «Атриа Россия» Илари Хююрюнен также сообщил «Фонтанке», что пока компания окончательно не определилась, будет ли продавать свой бизнес. «Уход с рынка – один из вариантов, которые мы обсуждаем. Но пока мы не приняли решение», – сказал топ-менеджер. По его словам, сейчас предприятие сотрудничает с Великолукским мясокомбинатом, в частности покупает у него мясо для своей продукции. Однако официального обращения о намерении купить бизнес от него не поступало, подчеркнул он.

О том, что финская Atria (выпускает в России колбасные изделия под брендами «Пит-Продукт», «КампоМос», Atria и Casademont) может уйти из России, стало известно в начале февраля. Обновленная стратегия развития компании предполагает «быстрое улучшение бизнес-операций в России, что подразумевает рост продаж и возвращение к прибыльности». Отказ от производства является одним из вариантов достижения цели. Кроме того, Atria оценивает возможность реорганизации структуры бизнеса сети быстрого питания Sibylla.





