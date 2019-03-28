Трамп: ОПЕК нужно увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы она не росла в цене.
«Очень важно, чтобы ОПЕК увеличил поток нефти. Мировые рынки хрупки, цена на нефть становится слишком высокой», – написал он в Twitter.
Very important that OPEC increase the flow of Oil. World Markets are fragile, price of Oil getting too high. Thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2019 г.
Цена нефти марки Brent поднялась с 53 долларов за баррель в январе до 67 долларов в конце марта.
Справка:
ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.