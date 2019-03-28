Путин поручил внести в Госдуму законопроект о мерах господдержки инвестиций в Арктике

Законопроект о мерах господдержки инвестиций в Арктике должен быть внесен в Госдуму к 1 июля 2019 года. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина правительству РФ опубликовано на сайте Кремля 28 марта.

«Обеспечить внесение в Государственную думу проекта федерального закона, предусматривающего специальные меры государственной поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, обратив особое внимание на стимулирование осуществления геологоразведочных работ и строительство объектов инфраструктуры за счет частных инвестиций», – говорится в перечне поручений.

Документ должен быть представлен в парламент до 1 июля. Кроме того, Путин дал восемь месяцев на составление проекта стратегии развития Арктической зоны РФ.

«Представить проект стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года с учетом завершения действия Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 года», – говорится в поручения главы государства по итогам совещания с членами правительства. Как отмечается в документе, ответственным за выполнение данного поручения 1 декабря назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава кабинета министров и губернаторы субъектов РФ, территории которых входят в границы Арктической зоны РФ, 1 августа должны представить Путину «предложения по обеспечению значений показателей социального развития территорий Арктической зоны РФ до уровня не ниже средних значений по Российской Федерации».





