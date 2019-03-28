МИД РФ: Поездки россиян в Турцию без загранпаспортов сдерживают «правовые аспекты»

Россия не согласилась на предложение главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, который заявил о возможности поездок россиян на курорты страны по внутренним паспортам.

«Реализация этой идеи представляется весьма затруднительной по целому ряду причин, прежде всего это связано с правовыми аспектами использования внутреннего паспорта при выезде за рубеж», – цитирует 28 марта официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову ТАСС.

По ее словам, этот вопрос турецкой стороной поднимался уже не раз, а Россия доводила до них свое видение ситуации. Захарова объяснила, что территория использования внутренних паспортов ограничена Российской Федерацией, а также несколькими странами, с которыми «мы достигли очень высокого уровня интеграции», а также где местные пограничники владеют русским языком. В число таких государств входят Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия.







«При пересечении границы с Турцией неизбежно возникнет проблема считывания информации, которая изложена в паспортах исключительно на русском языке. Незнание русского представителями местных властей также может повлечь за собой целый ряд конфликтных ситуаций с участием российских граждан во время их нахождения на территории Турции», – заметила Захарова. Она также напомнила, что в паспорт РФ нельзя вносить пометки, например, о пересечении границы.

Напомним, что Турция уже упростила въезд граждан России на свою территорию. Так, с 2010 года россиянам разрешили ездить в эту страну без визы на 30 дней, а потом этот срок был продлен до 90 дней.