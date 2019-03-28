Будни саентологов в Москве, как и в Петербурге, нарушили обыски. Возбуждено дело о мошенничестве

Следователи при поддержке спецназа посетили крупный центр саентологов в подмосковном городе Лосино-Петровский 28 марта.

Как сообщает РЕН ТВ, визит в Ассоциацию профессионалов по применению дианетики и саентологии связан с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным ЕГРЮЛ, организация осуществляет рекламную и библиотечную деятельность и предоставляет услуги бизнесу. Однако, по версии следствия, через ассоциацию похищались крупные суммы денег, которые затем уходили саентологической церкви.

Следственные действия сегодня также проходят в общежитии Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии. В нём, по мнению следствия, мог быть организован центр по подготовке вербовщиков.







Ранее стало известно об обысках в Церкви саентологии Петербурга.