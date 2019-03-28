«Тотальное мировое хамство». Захарова оценила внешнюю политику США

Призыв США к России уйти из Венесуэлы – это тотальное хамство, у Вашингтона нет ни моральных, ни правовых оснований делать такие заявления, заявила 28 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Что значит уйти? Посольство должно уехать? Туристы должны уйти? Энергетические компании должны прекратить свои контракты? Что значит уйти? Заявлять России относительно того, что уйдите из Венесуэлы, – это вообще уже за гранью. Это такое тотальное мировое хамство», – сказала она.

«Можно быть настойчивым или даже нахрапистым в своей позиции. Но под этим должна быть какая-то основа. А какая здесь основа? Никакой. правовой нет, моральной тем более», – добавила она.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп после встречи в Овальном зале Белого дома с супругой оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо заявил о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы». В противном случае США рассматривают «все варианты» решения этой проблемы.





