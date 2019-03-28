Украина заявила о создании электромагнитного оружия. Первую партию получила Индия

О создании электромагнитного оружия заявило государственное внешнеторговое предприятие Украины «СпецТехноЭкспорт» (структура «Укроборонпрома»).

«Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных», – говорится в релизе компании от 28 марта.

Носителями электромагнитных боеприпасов могут быть как ракеты, так и авиация, в том числе беспилотники. Разработчики заверяют: новое украинское оружие эффективно против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т.д. В то же время оно не угрожает гражданскому населению.

Суть разработки – в мощном электромагнитном излучении, выводящем из строя радиоэлектронную аппаратуру противника.







В «СпецТехноЭкспорте» рассказали, что Киев в 2014–2015 годах искал инвесторов за рубежом, и в проект вошла оборонная компания из Индии.

«Привлеченные иностранные средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов», – отмечается в релизе.

Индия и получила в феврале первую партию оружия. Оборонные предприятия готовы обеспечить и вооруженные силы собственной страны.