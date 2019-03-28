Прокурор-поэт. Первый зампрокурора Петербурга стал соавтором песни и даже снялся в клипе

Первый заместитель прокурора Петербурга Эдуард Артюхов снялся в клипе на песню, в основу которой легли его собственные стихи. Композицию и видеоряд записала группа «Лунный пёс».

Ролик выложили в Сеть в начале марта, и внимательные пользователи соцсетей узнали в одном из героев высокопоставленного носителя синего мундира. В клипе советник юстиции третьего класса приходит в храм, ставит свечу за упокой и пишет на листах бумаги стихи.

Как рассказал 28 марта солист группы «Лунный пес» Антон Слон, ему подарили сборник стихов разных авторов, в котором оказались строчки Артюхова.

– Мне очень понравились стихи Эдуарда Эдуардовича, на его стихотворение я решил сочинить песню и через общих знакомых попросил разрешения. Черновичок скинули ему, он одобрил, и мы записали композицию на студии, – объяснил «Фонтанке» музыкант.







Композиция называется «Памяти поэтов». В ней такие строки:

Покинув землю бренную порой,

Довольные и недовольные собой,

Мятежные или обретшие покой,

Считающие жизнь свою пустой.

А может быть, достойный и святой

Путь прошагав по жизни непростой,

Иль вовсе не ценя её никак,

Предчувствуя и свой последний шаг,

Уйдя своей последнею дорогой,

Жить остаются в собственных стихах

И там меж строф и рифм живут они

В сердцах читающих стихи.

Антон рассказал, что Артюхов также согласился сняться в музыкальном клипе. Ролик с благословения записали в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского в посёлке Колтуши. Основатель «Лунного пса» приоткрыл завесу тайны и сказал, что в будущем они с Артюховым могут записать ещё одну песню, благо материала достаточно – первый зампрокурора давно пишет стихи.

Сам Эдуард Артюхов рассказал корреспонденту «Фонтанки», что увлекается поэзией с детства, но не выносит увлечение в публичную плоскость.

«Вы их не найдёте. Я не печатаюсь публично», – сказал он о своих произведениях, но упомянул про сборники прокуроров-поэтов. Артюхов отметил, что среди его коллег много талантливых лириков.