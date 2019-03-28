Прокурор-поэт. Первый зампрокурора Петербурга стал соавтором песни и даже снялся в клипе
Первый заместитель прокурора Петербурга Эдуард Артюхов снялся в клипе на песню, в основу которой легли его собственные стихи. Композицию и видеоряд записала группа «Лунный пёс».
Ролик выложили в Сеть в начале марта, и внимательные пользователи соцсетей узнали в одном из героев высокопоставленного носителя синего мундира. В клипе советник юстиции третьего класса приходит в храм, ставит свечу за упокой и пишет на листах бумаги стихи.
Как рассказал 28 марта солист группы «Лунный пес» Антон Слон, ему подарили сборник стихов разных авторов, в котором оказались строчки Артюхова.
– Мне очень понравились стихи Эдуарда Эдуардовича, на его стихотворение я решил сочинить песню и через общих знакомых попросил разрешения. Черновичок скинули ему, он одобрил, и мы записали композицию на студии, – объяснил «Фонтанке» музыкант.
Композиция называется «Памяти поэтов». В ней такие строки:
Покинув землю бренную порой,
Довольные и недовольные собой,
Мятежные или обретшие покой,
Считающие жизнь свою пустой.
А может быть, достойный и святой
Путь прошагав по жизни непростой,
Иль вовсе не ценя её никак,
Предчувствуя и свой последний шаг,
Уйдя своей последнею дорогой,
Жить остаются в собственных стихах
И там меж строф и рифм живут они
В сердцах читающих стихи.
Антон рассказал, что Артюхов также согласился сняться в музыкальном клипе. Ролик с благословения записали в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского в посёлке Колтуши. Основатель «Лунного пса» приоткрыл завесу тайны и сказал, что в будущем они с Артюховым могут записать ещё одну песню, благо материала достаточно – первый зампрокурора давно пишет стихи.
Сам Эдуард Артюхов рассказал корреспонденту «Фонтанки», что увлекается поэзией с детства, но не выносит увлечение в публичную плоскость.
«Вы их не найдёте. Я не печатаюсь публично», – сказал он о своих произведениях, но упомянул про сборники прокуроров-поэтов. Артюхов отметил, что среди его коллег много талантливых лириков.