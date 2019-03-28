«Мы – социалисты, и никакого крена в монархизм быть не может». Миронов прокомментировал реорганизацию «Справедливой России»

Объединяться с партией «Родина» «Справедливая Россия» не будет, менять идеологию тоже. Об этом 29 марта на конференции в Санкт-Петербурге заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

«Вокруг нового члена нашей партии (Константина Малофеева) в последнее время ходит много легенд и небылиц. Я хочу сказать следующее: никакой смены идеологической основы не будет. Мы – социалисты, и никакого крена в монархизм быть не может», – заявил Миронов, открывая конференцию справедливороссов. Он также заметил, что остаётся единым лидером – партийцы осенью выбрали его на 2,5 года. На ближайшем съезде же планируется изменить устав: оптимизировать работу секретарей и изменить принципы финансирования отделений партии.

Миронов также прокомментировал публикации о возможном объединении «Справедливой России» и «Родины».

«Активнее всего с нами сейчас сотрудничает "Родина", и, допустим, она вливается в "Справедливую Россию". В этом случае завтра же в Минюсте регистрируется другая "Родина" и появляется в бюллетене. Поэтому вы понимаете, почему такого быть не может», – заключил Миронов.

В начале марта «Коммерсантъ» сообщал о вступлении в ряды эсеров бизнесмена, основателя канала «Царьград» Константина Малофеева. Журналисты писали, что в апреле он может стать заместителем председателя «Справедливой России» Сергея Миронова. Вторым шагом реорганизации партии могло стать объединение эсеров с малыми патриотическими партиями, например «Родиной». По данным собеседников газеты, Малофеев будет выступать как один из главных спонсоров «СР». «21 апреля в "Президент-отеле" у нас пройдет съезд, на котором планируется правка устава. Она поможет упростить объединение с патриотическими партиями. Сергей Миронов, вероятнее всего, останется председателем "Справедливой России", а его заместителем должен стать Константин Малофеев», — процитировала газета одного из членов партии.





