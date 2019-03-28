Дома 3 очереди ЖК «Полис на Комендантском» аккредитованы еще одним банком

СК «Полис Групп»

Сбербанк аккредитовал пять домов 3-ей очереди жилого комплекса «Полис на Комендантском» – дома № 8-13 – в рамках ипотечных программ. Ставки по кредитам на новостройки начинаются от 8,5%.

Сумма кредита от 300 тысяч руб. до 30 млн. руб., сроки кредита от 1 до 30 лет, первоначальный взнос от 15%, процентная ставка по программе субсидирования до 7 лет вкл. – 8,5%, базовая процентная ставка 10,5%. С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Эко-кварталы «Полис на Комендантском» возводятся неподалеку от ст. м. «Комендантский проспект» в Приморском районе Петербурга. Строительство ведется в 4 этапа, в рамках которых будет построено свыше 185 тысяч кв. м. жилья – 6419 квартир и два многоуровневых паркинга, способных разместить до 2110 автомобилей.

В настоящее время в активной стадии строительства находятся 1, 2 и 3 очереди.

На территории комплекса будет создан детский веревочный парк, игровые комплексы для детей, выполненные из экологичных материалов, зона активити для взрослых. На первых этажах будут расположены коммерческие помещения.

Плановый срок окончания строительства 1 и 2 очередей 2 квартал 2020 года, 3 очереди 4 квартал 2020 года.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании СК «Полис Групп»

Эко-кварталы "Полис на Комендантском" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/