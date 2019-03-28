Борзой Шерхан и конь орловский. У Путина во время визита в Киргизию появились новые животные

Президент Киргизии подарил Владимиру Путину орловского скакуна и собаку породы тайган (киргизская борзая). Животных российский лидер получил лично от Сооронбая Жээнбекова во время визита в республику 28 марта.

По информации «Интерфакса», кличка щенка – Шерхан, пес – представитель национальной породы собак тайган, которая появилась в результате смешения борзой и волкодава. Как зовут скакуна орловской породы – пока прессе неизвестно.

«Не бойся, не бойся»: Путин, орловский скакун с морковкой и пугливый щенок Шерхан pic.twitter.com/Yd0PsZAhaF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 28, 2019







Путину часто дарят собак. Долгое время рядом с ним была только подаренная Сергеем Шойгу сука лабрадора по кличке Кони. Теперь у президента четыре пса, все они – подарки иностранных коллег. Так, в 2010 году болгарский премьер Бойко Борисов подарил президенту РФ щенка каракачанской собаки, которую также называют болгарской овчаркой. Пса назвали Баффи – по итогам интернет-голосования. Собаку породы акита-ину по кличке Юмэ (Мечта) в 2012 году российскому лидеру подарил губернатор японской префектуры Акита. Затем в 2017 году глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая по кличке Верный. А в январе 2019-го президент Сербии Александр Вучич подарил Путину четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.