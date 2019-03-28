Петербуржец продает в Сети рюкзак Павла Дурова. За 250 тысяч рублей

Темно-синий рюкзак с логотипом социальной сети «ВКонтакте», который якобы принадлежал Павлу Дурову, предлагают купить на популярном сервисе объявлений.

«[Рюкзак] достался мне летом 2018-го. Дело было в Финляндии», – рассказал 28 марта «Фонтанке» продавец из Петербурга.

Однако он отказался рассказать, как именно к нему попала вещь создателя «ВКонтакте» и Telegram.







«Обстоятельства получения рюкзака пока не готов публично афишировать», – отметил создатель объявления, заметив лишь, что он не является ни другом, ни знакомым российского бизнесмена.

Также продавец уклонился от ответа на вопрос о подтверждении подлинности артефакта.

Несмотря на то, что объявление создано еще 17 марта, покупателей на аксессуар так и не нашлось.

«Ещё не продал», – рассказал продавец, подчеркнув, что все упирается в стоимость — 250 тысяч рублей.

«Желающих немало, но предлагают суммы меньше заявленной. Я, в идеале, рассчитываю на аукцион», – сообщил владелец рюкзака Дурова.

Напомним, что Павел Дуров, судя по сообщения СМИ, действительно некоторое время проживал в Финляндии. Кроме того, он неоднократно публиковал фотографии из Суоми в своем аккаунте в «Инстаграме».

В пресс-службе «ВКонтакте» не смогли оперативно подтвердить, был ли у Дурова продаваемый рюкзак.