Финнов обяжут предупреждать полицию о готовящейся демонстрации за сутки. Но спонтанно митинговать никто не запретит

С августа 2019 года о протестных акциях и других массовых собраниях людей в общественных местах Финляндии нужно будет предупреждать полицию за 24 часа до начала мероприятия. Об этом сообщает министерство юстиции страны 28 марта.

Однако сообщить о демонстрации можно будет и меньше, чем за сутки, если предполагается, что она не помешает общественному порядку. Следовательно, стихийные митинги по-прежнему будут возможны, говорится в сообщении.

В настоящее время организаторы акций обязаны сообщать в полицию о предстоящем мероприятии за 6 часов. Увеличить этот срок, согласно минюсту, решено для того, чтобы «полиция могла лучше обеспечивать бесперебойное проведение демонстраций».

Президент должен одобрить изменение в законе 29 марта.





