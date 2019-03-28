Медиахолдинг BBC принес извинения Порошенко. Он встречался с Трампом не за деньги

Медиакорпорация BBC извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко за публикацию статьи о выплате адвокату Майклу Коэну $ 400 тыс. за организацию его первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне 2017 года. Об этом сообщается на сайте BBC 28 марта.

«Мы приносим извинения господину Порошенко за какие-либо причиненные моральные страдания и согласны возместить ему ущерб, а также оплатить судебные издержки», — уточняется в заявлении BBC.

В компании уточнили, что опубликованная статья была некорректной.

Ранее Высокий суд Лондона удовлетворил иск Порошенко к BBC.





