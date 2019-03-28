Аналитики подсчитали, какую долю занимает уходящий Ford в российском автопарке

По данным на 1 января 2019 года, в России было зарегистрировано 1 миллион 389,3 тысячи легковых автомобилей марки Ford. Это 3,2% от всего автопарка страны. Причем большая часть приходится всего на три федеральных округа.

Согласно данным, которые приводит 28 марта аналитическое агентство «Автостат», более 70% от общего количества легковых «Фордов» в России приходятся на Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. В количественном выражении это около 1 миллиона машин.

Если смотреть по регионам, то примерно пятая часть всех легковых автомобилей Ford в стране зарегистрированы в Москве и Подмосковье – суммарно это 22,3%. В Петербурге и Ленинградской области находится десятая часть – 9,8% легковых «Фордов». Среди нестоличных регионов лидируют Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области. На них приходится 4,1%, 3,3% и 3% авто соответственно.

В настоящее время в российском автопарке можно найти около 60 моделей Ford, однако более 80% машин приходится всего на пять из них: Focus, Mondeo, Fusion, Kuga и Fiesta. При этом автомобили семейства Ford Focus составляют более половины парка – 737,2 тысячи авто, или 53,1%. Показатели остальных из этой пятерки скромнее: Ford Mondeo насчитывается почти 140 тысяч (10,1%), Fusion – 118,2 тысячи (8,5%), Kuga – 78,8 тысячи (5,7%), а Fiesta – 58,4 тысячи (4,2%).







Напомним, что 27 марта Ford объявил о прекращении производства легковых автомобилей в России. Заводы Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске и производство двигателей в ОЭЗ «Алабуга» будут закрыты. На решение по всеволожскому предприятию повлияла, в том числе, жесткая позиция профсоюза.

Точного графика увольнения сотрудников в Ford Sollers не назвали. Известно, что американский концерн потратит около 200 миллионов долларов на выплаты сотрудникам и поставщикам закрывающихся производств.