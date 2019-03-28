Счета «Пилона», строившего мост Бетанкура, заблокированы. Ранее налоговая подала иск о банкротстве компании

Операции по счетам ЗАО «Пилон» остановлены в 4 банках. Суд по банкротству компании пока не движется.

Согласно информации на сайте Федеральной налоговой службы, в перечне банков Сбербанк, ПАО ВТБ, СМП-Банк и Газпромбанк. Решения по блокировке принимались начиная с ноября 2018 года.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что компания оказалась в тяжелом положении и налоговики подали иск о банкротстве к предприятию, однако иск оставлен без движения. Всего на данный момент у «Пилона» 5 исполнительных производств на общую сумму около 80 млн рублей. В прошлом году «Пилон» накопил долг перед 956 сотрудниками за работу в сентябре и октябре в размере 62 млн рублей, пришлось вмешиваться прокуратуре.

«Пилон» является одним из крупнейших дорожно-строительных предприятий города. Из самых значимых проектов последнего времени можно назвать мост Бетанкура стоимостью почти в 9 млрд рублей, Лиговский путепровод за 3,5 млрд, Гореловский путепровод, а также ряд проектов поменьше вроде ремонта Банковского моста и набережной Фонтанки. Кроме того, именно «Пилон» был генподрядчиком по строительству Яхтенного моста, на который скидывались крупнейшие отраслевые компании города.





